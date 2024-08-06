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遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

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台股慘跌 國安基金按兵不動 經長：大家要有準備

台灣新聞組／台北6日電

台股連兩個交易日暴跌近3000點，金管會主委彭金隆昨天出面信心喊話，強調台股基本面仍穩健，若市場出現非理性的恐慌，金管會將會出手採取護市措施。至於投資人關切國安基金是否進場護盤，據指出，國安基金主任委員、行政院副院長鄭麗君已有對幕僚分析的情勢進行了解，由於台股成交量仍超過台幣6000億元，有一定的低接量能，暫時決定先按兵不動。

經濟部長郭智輝表示，大家對於全球股災要有準備，這是全球景氣的一部分，且環境變動也會影響景氣。朝野立委都認為發言失當，國民黨立委林德福認為，郭智輝應該安定民心，不要雪上加霜；民進黨立委邱志偉則提醒郭智輝發言要更為謹慎。

台股從前波高點至今已大跌18.7%，逼近下跌逾20%技術性熊市標準，金管會在什麼情況下會祭出護市措施？金管會證期局長張振山昨評估，以前一次介入股市的市場指標數字來看，「大概擔保維持率低於150%幾，就會介入市場」，但他強調，目前仍有段距離。

上周五擔保維持率163%，台股昨續跌，市場料維持率將隨時跌160%，外資借券賣出占比也攀升到3.53%，主要關鍵指標持續惡化。金管會於2022年9月底出手救市，當時的維持率是158%、外資借賣比是3.76%，這波台股崩跌已逼近「金管會救市出手的警戒線」。

當時金管會採取限制借券、拉高融資保證金成數等兩大護市措施，至於這次是否再祭出這兩大護市措施，或縮短股市漲跌幅限制，今天台股大盤的表現將是關鍵。

國安基金委員張其祿指出，整體來看，目前還不需要出動國安基金進場護盤，因為依規定是要符合重大情況，不是股市大跌就要進場，況且全世界都有這樣的狀況，導致台股受到較大影響。

台股 投資 國民黨

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