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遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

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史上最慘 台股5日崩跌1807點摜破2萬

台灣新聞組／台北6日電
美股賣壓蔓延到亞洲股市，台股5日收盤重挫超過1800點，跌破2萬點大關。（記者余承翰／攝影）
美股賣壓蔓延到亞洲股市，台股5日收盤重挫超過1800點，跌破2萬點大關。（記者余承翰／攝影）

美國經濟可能陷入衰退的恐慌迅速擴散，全球股市歷經上周的「黑色星期五」後續演「黑色星期一」，無差別拋售的沉重賣壓從亞洲蔓延到歐美股市，亞股又以日股跌幅高達12%最驚人。台股昨延續上周五的跌勢，連兩個交易日大跌逾千點，昨更暴跌1807點、跌幅8.35%，指數摜破2萬點，收在1萬9830點，創下單日盤中最大跌幅、跌點，以及單日收盤最大跌幅、跌點等紀錄，上市櫃市值更一口氣蒸發6.28兆元(台幣，下同，約1921億美元)，史上最大。

法人指出，今日將測年線1萬9009點，跌破機率高，但融資餘額昨大減183.2億元，有機會開低反彈。不過，美股道瓊指數5日早盤跌逾1000點，費半和那斯達克至少重挫5%，是否牽動台股今天走勢有待觀察。

台股昨天殺兩波，早盤殺融資，也因為爆量導致部分券商下單APP當機，中午過後再殺一波當沖，終場成交量高達6685億元。昨天上市櫃所有類股全盤皆墨，千金股包括世芯-ＫＹ、緯穎、旭隼、祥碩、嘉澤、川湖、創意、Ｍ３１都跌停作收，第三大權值的聯發科也大跌9.08%，失守千元，盤中一度僅剩九檔千元股，不過健策盤中站回千元，終場千金股檔數仍保住十檔的雙位數。

此外，權王台積電也難逃遭砍殺，盤中一度罕見觸及跌停板後打開，終場仍重挫88元，為台積歷來最大單日下跌金額，市值更銳減2.28兆元，也是台股歷來個股單日市值蒸發規模最大，收盤價815元，失守前董座劉德音喊買防線837元，也成為台股爆量收黑的最大賣壓來源。

台積電7月11日攻上歷史天價1080後開始修正，投資人若一股未賣，一張台積電股票不到一個月帳面減損高達26.5萬元。由於台積電ADR 5日早盤仍重挫約4%，考量市場恐慌情緒仍高，法人研判今天股價800元保衛戰將打得很辛苦。

台灣史上重大股災 製表／財經中心
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台股 台積電 融資

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