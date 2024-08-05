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台入出境觀光人次首季持續逆差近200萬 赴日差距最大

記者余弦妙／台北5日電
台灣在疫後湧現出國旅遊熱潮，入出境觀光人數今年首季再度出現逆差；圖為桃園機場盛況。（本報資料照片）
台灣在疫後湧現出國旅遊熱潮，入出境觀光人數今年首季再度出現逆差；圖為桃園機場盛況。（本報資料照片）

經歷新冠疫情三年讓台灣人被迫「禁足」，使得酷愛出國旅遊的台灣旅客在疫後湧現出國旅遊熱潮，去年台灣入出境觀光人數出現逆差，而今年首季也再度出現逆差，出國人數將近400萬人次，而入境人數僅205萬人次。

其中台赴日人數較來台人數逆差高達113萬人次，為台灣觀光人數逆差最大的國家，預期全年台日觀光客逆差狀況可能會刷新紀錄。

根據交通部觀光署統計，台灣人出國最愛的國家仍以日本居冠，今年第一季國人赴日旅遊人次高達147.9萬，遠比第二名的中國大陸61.1萬還多出約86.8萬人次，第三名則是南韓也有30萬人次，第四則是以黑馬之姿出現的越南，來到29.8萬人次，第五則是香港28.6萬人次。

至於在來台觀光國家或地區上，也是以日本最多，達34.8萬人次，其次則是南韓約31.6萬人次，第三則是香港29.8萬人次，第四為美國15.1萬人次，第五是馬來西亞13.2萬人次。

值得一提的是，觀光局原本估算陸客來台約有200萬至250萬人次無法來台，扣除後剩下950萬人次，今年目標修正為要求至少要恢復1000萬人次。從數據上也能明顯看出兩岸觀光遲遲未解禁，陸客來台人次明顯下降，今年第一季中國大陸來台觀光人次僅剩9.8萬人次，還比菲律賓、泰國及新加坡來台造訪人次少。

不過面對兩岸觀光旅遊重啟困難重重，台方仍不放棄先釋出善意，先前行政院也通過兩岸觀光方案，暫時鬆綁禁團令，凡是6月1日以前規畫旅行團可以繼續執行，並適時進行滾動檢討。

目前規畫讓已排定6至9月赴陸的旅行團，共計約1000團、每團約20多人，仍可出團。目的就是希望能讓對岸感受到台方善意，並進一步讓兩岸觀光能重啟交流。

觀光 香港 南韓

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