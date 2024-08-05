台大調查 7成5碩士生不打算攻讀博士

台大日前針對全校碩士班學生進行博士班就讀意願調查，發現從未想要攻讀博士、放棄或考慮放棄攻讀博士者，高達7成5（本報資料照片）

台大日前調查指出，碩士班學生從未想要攻讀博士、放棄或考慮放棄攻讀博士，占比高達7成5，原因多為「取得學位時間可能很長」。現今社會瀰漫唱衰博士氛圍，台大表示，提高博士學位的社會價值是大學當前重要任務。

台大日前針對全校碩士班學生進行博士班就讀意願調查，總填答筆數2184件，占全校碩班學生約1成7。其中，3成8「從沒想要攻讀博士」，3成7「曾經想要攻讀博士，現已放棄或考慮放棄」，2成5「計畫攻讀博士」，其中預計攻讀台大的占4成3，預計攻讀國外大學博士5成5。

「現已放棄或考慮放棄」的原因，近兩成是「取得學位時間可能很長」，1成2是「沒把握可以取得博士學位」。問到學生認為台大或整體社會及教育環境需要做哪些改變，才能提升學 生攻讀博士的動機？碩士生多集中在「博士生薪資提高」、「畢業後就業 保障」、「修業時間固定」三大面向。

107學年（2018年）至111學年台大各學院博士畢業生平均修業時間（含休學），全校平均值為7.1年。扣除休學，平均5.9年。台大教務長王泓仁肯定教育部 和國科會今年開始大幅提升博士生獎學金，但可惜只給3年，應給4年獎學金，拚一點的話可以4年畢業。

清華大學表示，近幾年博士畢業生修業時間（不含休學），全校約五、六年；陽明交通大學統計，博士班平均修業年限大約五年多，若含休學約六年多。

陽明交大教務長陳永昇表示，博士畢業後出路是最大問題，畢竟對學生來說多投注幾年歲月，卻不見得能換取更優的就業保障，就讀博士就會興趣缺缺。成大教務長沈聖智說，成大去年推出「最後一哩路博士班獎學金試行辦法」，為第五年博士班學生提供每月4.5萬台幣（約1400美元）的全額資助，成效顯著。