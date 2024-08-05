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台大調查 7成5碩士生不打算攻讀博士

記者馮靖惠／台北5日電
台大日前針對全校碩士班學生進行博士班就讀意願調查，發現從未想要攻讀博士、放棄或考慮放棄攻讀博士者，高達7成5（本報資料照片）
台大日前針對全校碩士班學生進行博士班就讀意願調查，發現從未想要攻讀博士、放棄或考慮放棄攻讀博士者，高達7成5（本報資料照片）

台大日前調查指出，碩士班學生從未想要攻讀博士、放棄或考慮放棄攻讀博士，占比高達7成5，原因多為「取得學位時間可能很長」。現今社會瀰漫唱衰博士氛圍，台大表示，提高博士學位的社會價值是大學當前重要任務。

台大日前針對全校碩士班學生進行博士班就讀意願調查，總填答筆數2184件，占全校碩班學生約1成7。其中，3成8「從沒想要攻讀博士」，3成7「曾經想要攻讀博士，現已放棄或考慮放棄」，2成5「計畫攻讀博士」，其中預計攻讀台大的占4成3，預計攻讀國外大學博士5成5。

「現已放棄或考慮放棄」的原因，近兩成是「取得學位時間可能很長」，1成2是「沒把握可以取得博士學位」。問到學生認為台大或整體社會及教育環境需要做哪些改變，才能提升學生攻讀博士的動機？碩士生多集中在「博士生薪資提高」、「畢業後就業保障」、「修業時間固定」三大面向。

107學年（2018年）至111學年台大各學院博士畢業生平均修業時間（含休學），全校平均值為7.1年。扣除休學，平均5.9年。台大教務長王泓仁肯定教育部和國科會今年開始大幅提升博士生獎學金，但可惜只給3年，應給4年獎學金，拚一點的話可以4年畢業。

清華大學表示，近幾年博士畢業生修業時間（不含休學），全校約五、六年；陽明交通大學統計，博士班平均修業年限大約五年多，若含休學約六年多。

陽明交大教務長陳永昇表示，博士畢業後出路是最大問題，畢竟對學生來說多投注幾年歲月，卻不見得能換取更優的就業保障，就讀博士就會興趣缺缺。成大教務長沈聖智說，成大去年推出「最後一哩路博士班獎學金試行辦法」，為第五年博士班學生提供每月4.5萬台幣（約1400美元）的全額資助，成效顯著。

就業 升學 教育部

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