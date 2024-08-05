李孟遠射擊奪銅 娘家四方林靶場恐關門

四方林靶場是國內很重要的射擊訓練標準場地，卻驚傳要被中止使用。(圖／宜蘭縣政府提供)

宜蘭「四方林」靶場是奧運銅牌射擊好手李孟遠的「訓練娘家」，但近來卻傳出靶場可能消失。據了解，該靶場原是宜蘭縣政府向國產署申請撥用土地後委外給射擊推廣協會使用，但近年多次遭檢舉非法占用建物，國產署認定縣府委外不符規定，縣府評估不委外無力自營，今年6月由行政院註銷撥用、終止租約，射擊界正透過立委高金素梅向國產署爭取再租用。

高金素梅辦公室主任陳智葟表示，該辦公室上周協調，爭取宜蘭縣政府先與射擊推廣協會協議解除合約，之後再向國產署辦理租用。宜蘭縣教育處則表示，縣府積極推動射擊運動，好不容易由民間建立起完善射擊訓練基地，希望問題能解套。

國產署表示，已向宜蘭縣射擊推廣協會說明，若需繼續使用這塊國有地，必須取體育署或宜蘭縣政府等主管機關認定有提供使用必要的文件，再洽國產署取得合法使用權；由於這塊土地已變更為國有非公用土地，協會取得合法使用權後，國產署會以委託經營方式供使用，協會則須繳交相關權利金。

立委高金素梅辦公室四年前協調國產署將四方林靶場土地撥用給宜蘭縣政府，並委託宜蘭縣射擊推廣協會經營，作為訓練射擊國手之用。不過，早期射擊界人士在當地興建靶場等建物，近年多次被檢舉非法占用，此事引起監察委員關切，檢調也追查縣府撥用出租過程是否有人涉貪，鬧得沸沸揚揚，最後刑事不起訴，民事判決宜蘭縣射擊推廣協會應拆屋還地。

宜蘭縣政府表示，國產署去年10月要求宜蘭縣政府說明為何委外，今年元月通知縣政府稱委外出租不符規定，註銷撥用或依原計畫恢復到撥用前狀況，縣府評估原當年係為了推廣射擊運動才委外給專業團體經營，縣府無力自營，因此撥用土地已無意義，行政院於今年6月18日同意撤銷撥用，縣府因此通知射擊推廣協會終止契約，同時也上繳租金 十多萬元給國產署。

國產署官員表示，國有財產法第11條及第32條規定，國有公用財產應由管理機關依預定計畫及規定用途或事業目的管理使用；用途廢止時，除法律另有規定或他機關依法撥用，應主動依國產法相關規定，申辦變更為非公用財產或廢止撥用移交國產署接管；宜蘭縣政府於2021年提出為培訓射擊選手等公務需要，申撥四方林靶場土地，申撥後出租給射擊推廣協會使用，因申請目的與實際使用狀況不符遭監察院調查，宜蘭縣政府今年6月發函國產署，表示因撥用後未依撥用計畫使用，請國產署註銷撥用，行政院同意於6月18日註銷撥用。

宜蘭縣射擊委員會主委何方略表示，之前國訓中心公西靶場拆除重建，體育署指定四方林靶場做為代訓國手場地長達13年，尤其，嘉義與台南靶場交通不便，北部地區選手到四方林靶場一個多小時就能抵達，且許多選手以四方林做練習場，無法使用對培育射擊選手衝擊相當大。

四方林靶場位於宜蘭縣大同鄉寒溪村泰雅族部落，面積約三公頃，三面環山、風力受阻小，是除了國訓中心以外，北台灣唯一標準的射擊訓練場；宜蘭縣政府1992年籌辦台灣區 運動會時設置，國訓中心公西靶場2011年拆建時，四方林靶場被指定為國家隊訓練場所十餘年，宜蘭縣政府2021年向國產署申請撥用並委外，由宜蘭縣射擊推廣協會得標租下，租期9年。

「四方林靶場是李孟遠訓練的母基地，也是射擊國手的北區訓練基地。」宜蘭縣射擊推廣協會理事蔡世銘說，很多國手成名前都曾在四方林靶場練習，李孟遠前往巴黎奧運 前也每月到四方林移地訓練；大家出錢出力籌建靶場是為了培訓優秀選手，對選手們在國際嶄露頭角感到欣喜，希望未來培育更多國手。