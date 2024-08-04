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台北熱到攝氏39.4度 今年平地最高溫

台灣新聞組／台北4日電
台北市信義測站今在13時測得39.4度高溫，這是今年在信義測站最高的溫度記錄。圖/北市府提供。
台北市信義測站今在13時測得39.4度高溫，這是今年在信義測站最高的溫度記錄。圖/北市府提供。

北市高溫炎熱，台北市信義測站3日13時測得攝氏39.4度（約華氏102.9度）高溫，這是今年在信義測站最高的溫度紀錄，也是今年台北市平地測站最高溫紀錄。北市府指出，今年該站測站比其他平地氣象站溫度明顯較高。

本報系聯合報報導，台北市歷年最高溫發生在109年7月24日的39.7°C（103.4℉）。當天台北測站於14時14分先測得39.4°C，打破台北站7月史上最高溫紀錄，同時也創下史上第一高溫，原紀錄是102年8月8日的39.3°C。隨後於14時19分再測得39.7°C新高溫紀錄 。

北市府表示，目前評估4日台北市高溫約36°C至37°C，受到太平洋高壓影響，天氣悶熱，體感溫度高，外出仍需注意防曬及補充水分、預防熱傷害。由於台北市其他氣象站觀測條件不如台北站，因此歷史紀錄以台北站為主。例如今日台北站最高溫37.4°C，與信義站溫度差異不小，因此兩個測站是無法做比較。

中央社報導，氣象署今天發布17縣市高溫資訊，其中新北、彰化、嘉義市防攝氏38度以上高溫。基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，可能連續3天出現36度高溫；台中市、嘉義縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

另據台北中國時報報導，氣候變遷衝擊之下，夏天愈來愈高溫，曾有學者示警，往後每年都會是餘生最涼的夏天。衛福部最新統計顯示，全台7月共1188人次熱傷害，比去年的887人次要高。

振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學指出，熱傷害由輕至重可分為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和中暑。一旦中暑，體溫調節就會失控，達到40度以上，就算吃退燒藥也無法壓下來，也會如同中風一般，出現神經學症狀，如譫妄、意識不清、無力、抽筋、癲癇等，每2人就有1人會死亡。

中央氣象署3日發布17縣市高溫燈號資訊，台北市信義區在下午時出現39.4度高溫。...
中央氣象署3日發布17縣市高溫燈號資訊，台北市信義區在下午時出現39.4度高溫。(記者余承翰／攝影)

高溫 中風 氣候變遷

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