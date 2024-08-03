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外資賣超966億 台股2日重挫逾千點史上最慘

記者陳儷方、季晶晶／台北3日電
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股深受連累，2日收盤重挫1004點，創下史上最大跌點，跌幅4.43%，台股市值合計蒸發逾3兆元台幣。（記者余承翰／攝影）
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股深受連累，2日收盤重挫1004點，創下史上最大跌點，跌幅4.43%，台股市值合計蒸發逾3兆元台幣。（記者余承翰／攝影）

美股重挫，全球金融市場震盪，日、台、韓股昨日淪為重災區，外資2日在台股狂賣966億元(台幣，以下同)，創史上單日最大賣超金額，衝擊台股崩跌1004點，寫史上最大跌點，跌幅4.43%，上市市值跌破70兆元，上市櫃市值合計蒸發3.4兆元。

雖然台股重挫千點，不過政府目前看起來並不打算出手，金管會昨僅表示，將密切關注國際金融市場變化。

台股周四才因為美國聯準會釋放9月降息訊息而反彈，但美股因經濟數據表現太差，導致市場疑慮加深而重挫收黑後，台股深受連累，昨天向下暴衝崩盤，多頭期待的反彈僅一天就宣告終結。

而在全球投資信心崩盤的影響下，外資出脫持股更是毫不手軟，外資賣超高達966.59億元，自營商賣超380.14億元，僅散戶展現愈跌愈買的堅強實力，尤其，當ETF（指數股票基金）股價殺低到甜甜價的時候，存股族積極搶進，使得投信買超金額來到115.14億元；總計三大法人賣超金額仍高達1231.59億元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股昨日崩跌原因有四，一是跌破2萬1833點後的停損賣壓出籠，二是ETF的程式交易，調節持股因而多殺多，三則是融資斷頭，最後則是丙種資金退場，四大因素聚集加重台股跌勢，最終跌破前波低點，大盤往半年線位置尋求支撐。

陳奕光指出，大盤下檔支撐先看半年線，目前半年線位置約在2萬1170點左右，但不排除空方力道太強而無力提供支撐，因此止跌點還是要邊走邊看。

台北股市2日崩跌千點，然股匯脫鉤，新台幣對美元匯率最終以32.817兌1美元收盤，僅小幅貶值5.5分，成交量24.92億美元，交易量也未爆量。

匯銀人士指出，台股多方看來是節節敗退，理論上台幣應該有一波很大的貶值壓力，但事實上只有小貶而已，由於其他亞幣的升值，從這個角度來看，其實台幣貶值幅度還是比較大。不過，外資2日在台股狂賣966億元，創史上單日最大賣超金額，後續若匯出，對台匯造成的殺傷力值得關注。

台股 美股 匯率

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