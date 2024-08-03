我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／Kobe第2座雕像揭曉 擁抱女兒一幕成永恆

巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

處方箋改革只標成分名 醫團抗議

記者李青縈、賴昀岫／台北3日電

台灣衛福部推動「處方箋變革」，今年10月起牙科診所試辦「藥品成分名處方箋」，明年4月牙科診所開立的處方箋不再有商品名，盼能解決長期「缺藥問題」；但醫師公會全聯會等十大醫事團體昨嚴正抗議，認為藥師法明定，藥師需依處方不得隨意更改藥品，衛福部此舉等同帶頭違法，損害民眾用藥品質，也損害醫師處方權。

醫師公會全聯會主秘林忠劭表示，醫師開立處方只能寫藥品成分名，讓藥局藥師自由給予病人藥品，衛福部的試辦計畫會讓患者每次領的藥品都不同，使患者在療程中頻繁換藥，療程穩定性出現問題，當醫師不曉得患者使用的藥物，也可能無法預測疾病進展。若患者為領取原廠藥物轉至大醫院就醫，也會破壞分級醫療制度。

衛福部健保署長石崇良表示，此次改革目的是讓藥師、醫師及民眾間獲得三贏，避免明明有藥卻沒有商品的缺藥假象。健保署將分兩階段推動改革，第一階段從今年10月起牙科診所藥名若標註不可替代必須說明原因，若未說明則視為可替代；第二階段於明年4月起，牙科診所開立處方箋，全面從藥名改列成分名。

中華民國藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，能理解醫事團體的反彈，因處方箋一旦改開成分名，即能改善「藥價差」，台灣每年700億的藥價差恐因此消失，對醫事團體而言，如咬在嘴巴的肉「硬要挖它出來」，但以成分名開立處方箋，早已是國際潮流，若不希望健保制度潰堤，此次變革勢在必行。

健保 中華民國 藥局

上一則

新聞評論／NCC荒謬劇 卓榮泰蠻橫直追蘇貞昌

下一則

自己小孩也認錯？離譜爸接走別人家女兒

延伸閱讀

整齊牙科勁爆大酬賓 全口植牙僅三萬五千元

整齊牙科勁爆大酬賓 全口植牙僅三萬五千元
處方箋去藥名只留成分名 醫、藥界掀論戰

處方箋去藥名只留成分名 醫、藥界掀論戰
研究：美國農藥中永久性化學物質增 危害人類健康

研究：美國農藥中永久性化學物質增 危害人類健康
皇后區貝賽水晶牙科 淺談術後保養影響植牙結果

皇后區貝賽水晶牙科 淺談術後保養影響植牙結果

熱門新聞

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業。示意圖，非當事旅客。(記者黃仲明／攝影)

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

2024-07-26 23:30
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

2024-07-27 04:55
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢