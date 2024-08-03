處方箋改革只標成分名 醫團抗議

台灣衛福部推動「處方箋變革」，今年10月起牙科診所試辦「藥品成分名處方箋」，明年4月牙科診所開立的處方箋不再有商品名，盼能解決長期「缺藥問題」；但醫師公會全聯會等十大醫事團體昨嚴正抗議，認為藥師法明定，藥師需依處方不得隨意更改藥品，衛福部此舉等同帶頭違法，損害民眾用藥品質，也損害醫師處方權。

醫師公會全聯會主秘林忠劭表示，醫師開立處方只能寫藥品成分名，讓藥局 藥師自由給予病人藥品，衛福部的試辦計畫會讓患者每次領的藥品都不同，使患者在療程中頻繁換藥，療程穩定性出現問題，當醫師不曉得患者使用的藥物，也可能無法預測疾病進展。若患者為領取原廠藥物轉至大醫院就醫，也會破壞分級醫療制度。

衛福部健保 署長石崇良表示，此次改革目的是讓藥師、醫師及民眾間獲得三贏，避免明明有藥卻沒有商品的缺藥假象。健保署將分兩階段推動改革，第一階段從今年10月起牙科診所藥名若標註不可替代必須說明原因，若未說明則視為可替代；第二階段於明年4月起，牙科診所開立處方箋，全面從藥名改列成分名。

中華民國 藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，能理解醫事團體的反彈，因處方箋一旦改開成分名，即能改善「藥價差」，台灣每年700億的藥價差恐因此消失，對醫事團體而言，如咬在嘴巴的肉「硬要挖它出來」，但以成分名開立處方箋，早已是國際潮流，若不希望健保制度潰堤，此次變革勢在必行。