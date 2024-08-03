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自己小孩也認錯？離譜爸接走別人家女兒

記者魯永明／台北3日電
嘉市某私立幼兒園傳出家長抱錯女童烏龍事件，家長向警方報案，市府教育處依法查處。（本報資料照片）
嘉市某私立幼兒園傳出家長抱錯女童烏龍事件，家長向警方報案，市府教育處依法查處。（本報資料照片）

「太離譜了！教保員交錯女童，爸爸抱錯女兒又未認出來！」嘉義市某私立幼兒園日前傳出家長抱錯新入學幼幼班女童烏龍事件，兩名女童剛入學還未拍照製作名牌，放學時教師掛錯臨時名牌，A女童被B女童父親開車接走，接到園方電話發現接錯人，馬上開車載回幼兒園，接人的A女童祖父母與B女童父親發生爭執，向警方報案。

園方表示，已解聘發生疏失錯交幼童的教保服務人員，經查行車記錄器，幼童未被傷害。市府教育處組成委員會調查處理。

A女童母親說，日前下午接到老師電話小孩穿錯別人鞋子，請她回學校更換，她打電話給父親，學校再打來說女兒因情緒不穩被老師抱去中班教室，此時父母到校，她問父母是否接到女兒，父親說等五分鐘，還沒接到小孩，不久接到學校打電話來說，女兒被另名女童爸爸抱走，剛抱回來。

她母親問三次女兒怎麼還沒出來，老師輪流出來說孩子還在教室，因為第一天上學情緒不穩，但母親等到的卻是陌生男子抱女兒從外面到學校。母親問B女童父親，「你連自己小孩都會抱錯喔？」對方怒罵母親，雙方爭執，老師旁觀，後來向警方報案。

A女童母親表示，一開始老師抱錯小孩給B女童爸爸，抱走後又回來說小孩鞋子穿錯，對方將鞋子脫掉將女兒放在副駕駛座，帶女兒下車買雞蛋糕，為何未認出抱錯人。

園方說，兩名幼幼班女童第一天上學，還未拍照製作新名牌、發給家長接送卡，老師掛錯臨時名牌，A女童被B女童父親抱錯接走，兩名女童家長剛好都會買雞蛋糕，B女童父親抱錯未認出，接到園方電話馬上開車載回，抱錯女童是陰錯陽差，園方有疏失會檢討改善。

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