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公廁免治馬桶「超噁噴頭」 醫建議2重點防細菌感染

記者賴昀岫／台北即時報導
台灣部分公廁已安裝免治馬桶。(記者王駿杰／攝影)
台灣部分公廁已安裝免治馬桶。(記者王駿杰／攝影)

你敢在公共場所用免治馬桶嗎？日前有名台灣女網友發文提到，沒按任何按鈕，免治馬桶卻自動噴水，一看更發現噴頭發霉，由於女生的生理構造較容易被感染，讓她直呼「比廁所有鬼的恐怖故事還恐怖」。有感染科醫師表示，細菌每20分鐘繁殖一代，殘留的尿液可能因此流到陰道前庭導致感染，建議使用濕紙巾擦拭後，再用紙巾吸乾，在外要使用坐式馬桶時，則可使用攜帶式馬桶座墊。

網友蒂娜在網路社群「Dcard」以「嚴重提醒！！公共免治馬桶拜託看到一律拔插頭」為題發文，分享自己在外使用免治馬桶的經歷，並表示「個人根本沒想用公共免治馬桶」，所以也沒有按任何按鈕，卻在每次快上完廁所時，有個東西會自動噴水，後來更發現噴頭都是黴菌，直呼「比廁所有鬼的恐怖故事還恐怖」，並建議大家看到這種免治馬桶一律拔插頭。

對於她的經歷，留言區正反意見兩極，有網友表示，「天啊，我如果被噴到我真的會發瘋，需要馬上回家洗下面的那種崩潰」、「還有那種自動沖水感應有問題的，上到一半突然沖水，噴到妹妹真的超級噁心，我瘋狂拿酒精噴在衛生紙上去擦，但還是噁心到想哭」；但也有人表示，「從來沒遇過會自動噴的，這個洗屁股的管子要伸出來不是要自己按嗎？」、「有時候是你沖水按到開關」。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，假設噴頭很髒、發霉，先出水一段時間、水流大一點、久一點，影響可能沒那麼大，最怕就是只沖一下就離開，如果這次清洗後隔很久才有下一次排尿，濕濕的就容易導致細菌或黴菌滋生，畢竟細菌每20分鐘就會繁殖一代，在家中使用免治馬桶同樣需要留意。

小號之後要用濕紙巾擦拭，再使用紙巾吸乾，避免尿道口殘留尿液，黃高彬說，尿液從尿道口往下滑到陰道前庭，可能引發進一步感染，公共場所免治馬桶，基本上會建議女性不要貿然使用，有需要使用坐式馬桶的話，可使用攜帶式馬桶座墊。

黃高彬說，畢竟噴頭清潔度沒辦法掌控，也難防有性病或傳染病感染者，將自己的分泌物塗抹在上面、傳染給他人，提醒女性如廁時，還是使用濕紙巾擦拭後再吸乾，保持泌尿道乾燥，否則潮濕除容易感染，也可能出現異味；男性因為生理構造不同，加上會有褲子的摩擦，比較不會有這類感染。

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