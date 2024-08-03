文化大學挺林郁婷 聘為專任助理教授

中華拳擊隊最後一位出賽的選手林郁婷（右）在女子57公斤級16強賽，對決烏茲別克選手圖爾迪別科娃，以5比0獲勝。(特派記者季相儒／攝影)

台灣拳擊好手林郁婷昨(2)日於巴黎奧運 57公斤級16強出賽，力克烏茲別克選手闖進8強。林郁婷母校中國文化大學今(3)天表示，林郁婷一路從大學就讀至碩士，今年成為新科博士生，且將以專業技術人員身份接聘文化大學體育系專任助理教授。

台灣女拳王文化大學林郁婷2日在巴黎奧運女子57公斤級16強賽，擊敗來自烏茲別克的強敵圖爾迪貝科娃（Sitora Turdibekova），成功晉級八強。林郁婷於第一至第三回合，以壓倒性的優勢取得評審一致認可，最終以5比0完勝對手，拿下八強門票。

文大表示，本次比賽中，林郁婷展現頂尖拳擊技術，表現無懈可擊並搶下八強門票，也是繼2023年杭州亞運 替中華隊奪得首金後，再次於國際賽事中嶄露頭角。儘管林郁婷曾因性別爭議問題受到關注，但始終堅信能在拳擊場上證明自己的實力。

文大也指出，林郁婷憑藉堅韌不拔和卓越技術為台灣拳擊運動爭光，成為年輕運動員心中的榜樣，曾獲111年體育運動精英獎「最佳女運動員獎」。之後將返回文大擔任教職，將為學弟妹們傳授經驗與技術，師生也期待林郁婷繼續創造佳績、贏取榮譽。