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小鎮醫師開「記憶保養班」 助社區失智長輩走出來

記者劉明岩、黃于凡／彰化3日電
彰化和美庚新診所院長林榮威（左）吹著蕯克斯風，與「和美記憶保養班」成員同樂。（記者劉明岩／攝影）
彰化和美庚新診所院長林榮威（左）吹著蕯克斯風，與「和美記憶保養班」成員同樂。（記者劉明岩／攝影）

彰化「和美記憶保養班」，97歲阿嬤劉素蘭，唱著日本歌曲「北國之春」，庚新診所院長林榮威吹著蕯克斯風伴奏，其他班員唱和，樂音悠揚，其樂融融。在這裡不需要回想過去種種，就如同林榮威說的：「既然失去了，就不要在乎，要活在當下，開心就好。」

林榮威的父親也是失智症患者，他因此吃了不少苦頭。父親善終後，他決定投入關懷失智症患者做為回報。七年前，他無償提供現在和美鎮糖友里的診所二樓空間，經由嘉義大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍輔導，開辦失智關懷據點「和美記憶保養班」。

成立互助家庭 讓照顧者喘口氣

許多人對「曹爸」曹汶龍並不陌生，他長年照顧失智的母親，晨昏定省，直到母親92歲辭世，他更從醫院走進社區，成立互助家庭。曹汶龍說，長者失智，忘了身邊最親近的人，照顧者承受莫大壓力，他在溪口鄉成立溪口互助家庭，照顧失智症患者，也讓照顧者互相關懷。

高齡社會，扶養比只是表面數字，更多的是「老老相依」。曹爸在溪口成立互助家庭十多年，目前固定有十多個家庭參加，子女每周三帶著父母到據點分享一道菜，也分享生活大小事，有些長者離開了，子女仍繼續參加，大家在據點得到心靈充實及慰藉。

曹汶龍說，溪口互助家庭每周只辦一次聚會，但大家習慣互相關懷，在社群軟體上，只要有人反映不適，大家就會到他家裡看看。在地安老，不只靠子女，更需要社區連結的力量。

曹汶龍擴大溪口互助家庭的經驗，全台輔導八個班，「和美記憶保養班」是中部唯一，班名不說失智，而是記憶保養，每周二到五上課，透過桌遊、美術、音樂、動手、動腦、活動設計等多元課程，分別有慈濟基金會、彰化基督教醫院及社區志工投入、陪伴。慈濟師姐蔡溟泫說，看到大家開開心心的樣子，覺得很有意義。

陪失智媽上課 像小學生做勞作

「每個人都是一本書，都有精采故事」，現有班員都是經診斷的失智患者，年齡最高97歲，最年輕49歲，除有夫妻檔 ，也有一個兒子陪著失智媽媽全程上課，還有一個陪伴媽媽的女兒為大家做志工服務。同學間互相照顧，像組合花器時，就跟小學生一般，幫忙上膠、固定，堅持一起完成作品。

97歲的劉素蘭，都是搭計程車前來上課，除耳聰目明，還會打毛衣，甚至愛唱日本歌，也會跳舞，尤其林榮威吹奏薩克風時，也忘情拿著麥克風高唱，任誰都很難想像到她是失智症患者。她說：「活到老，學得老」，在這裡學到很多東西，非常開心。

79歲的班員「阿蕊」，老公與她是「記憶保養班」同學，四年前過世，她自此獨自一人來上課。她說，來這裡認識到很多朋友，可以作伴，好開心 。

成員來煮粉圓 獲稱讚心情變好

記憶班執行人員林怡君說，多數班員上課後情緒穩定，一位85歲阿嬤，年輕時老公就去世了，獨自帶大六個孩子，個性堅毅。以前都騎機車來上課，家人擔心危險，騙她機車被偷了，讓她有時情緒失控。林怡君說，當時想到請阿嬤幫忙煮粉圓，稱讚她好手藝，阿嬤就忘了「丟車」的事。

林榮威以過來人經驗，家有失智症的患者，一定要讓患者走出來，不要單打獨鬥，要全家一起來承擔，並尋求社會資源協助。林榮威默默地為保養班出錢出力，記者目睹他在吹奏蕯克風後，私下偷偷塞了4萬元台幣（約1230美元）捐給保養班，再匆匆趕回診間，他說：「保養班是為父親辦的，我會持續辦下去。」

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