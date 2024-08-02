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林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

記者李青縈／台北即時報導
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

台灣拳擊女將林郁婷近日在巴黎奧運出賽，其性別爭議卻不斷引起外界討論，「哈利波特」作家JK羅琳（J.K. Rowling）多次發文質疑，最近一次則是暗指林郁婷是「雙性人」，有著性發育差異（DSD）。衛生福利部桃園療養院副院長李俊宏表示，國際奧運會已經做出林郁婷符合規範的說明，JK羅琳的發言有過多歧視，並且模糊比賽焦點，台灣人會做林郁婷的後盾，而林郁婷的工作就是好好打好比賽。

巴黎奧運如火如荼展開，JK羅琳多次在社群貼文，暗指林郁婷的性別，是男性不是女性，即使國際奧委會已說明林郁婷的性別是大會認可的參賽身分，JK羅琳仍再次發文，指出「患有DSD的人無法改變自己的出生方式，但他們可以選擇不作弊；他們可以選擇不接受屬於女性的獎牌；他們可以選擇不造成傷害。」

李俊宏表示，性發育差異（Differences in Sex Development，DSD）是一種罕見的生理狀態，依照研究顯示，DSD者的染色體為XY，但通常身體結構上不會出現男性特徵，主因是DSD者會合併雄性素不敏感症候群（Androgen Insensitivity Syndrome，AIS），因此，部分DSD者不僅不會有男性性徵，反而會有女性性徵，如陰道等。

林郁婷此次遭到質疑，恐與2023年世錦賽，賽前性別檢測因素被判失格有關。李俊宏指出，在運動賽事上並不適宜單純用染色體來判別，這缺乏扎實的實證基礎，目前奧運多採睪固酮濃度作為判斷依據，選手比賽前會抽檢，如果睪固酮檢測正常，也沒有其他荷爾蒙或是禁藥問題就可以代表國家參賽。

不過，部分輿論認為DSD者參與運動賽事，對於賽事的結果不公平，李俊宏說，睪固酮的多寡可能會影響一個人的有氧運動耐性與肌肉量，但從過去的研究結果顯示，DSD者在運動專業成就上，與一般人並無顯著差異。

李俊宏說，JK羅琳的發言，反而引起各界對選手的歧視，模糊賽事焦點，JK羅琳享有國際知名度，但拘泥於「麻瓜的爭議」並沒有意義，國際奧會已做出符合規範的說明，身為觀賽者的你我，能做的就是成為林郁婷的後盾，讓選手好好把比賽打好就好。

前總統蔡英文也於臉書寫下，「讓我們與她同在，堅定做她的後盾，用期待和掌聲，為林郁婷大聲歡呼」。賴清德也說「林郁婷在賽場上的專注和堅韌，只要看過一次她的比賽，每個人都會為之動容」。

巴黎奧運 檢測 歧視

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