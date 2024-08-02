吸金90億 im.B「綠友友」主嫌曾耀鋒判16年半

im.B吸金詐騙案1日一審宣判，自救會理事長林家輝（中）代表受害人出面，高呼「討回公道、徹查金流」，要求政府給一個交代。（記者杜建重／攝影）

台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金近90億（台幣，下同)，負責人曾耀鋒與多位綠營人士交好，引發政治風暴，檢方起訴31人。台北地院審理，昨天依違反銀行法、洗錢罪判曾有期徒刑16年6月，曾的女友張淑芬判12年2月，曾犯罪所得71億2535萬元（約2.17億美元）沒收。

im.B吸金案一審判決 製表／地方社會中心

同案行政院前顧問陳振坤被控協助曾耀鋒脫產，依洗錢罪判刑一年，緩刑四年；台灣金隆科技公司判處罰金1億元，其餘27名被告包括曾耀鋒父親曾明祥在內，分別判處一年到八年有期徒刑，有七名業務獲判緩刑。可上訴。

曾耀鋒與綠營關係匪淺，行政院前副院長鄭文燦、前立委陳歐珀都傳與他過從甚密，一說曾耀鋒會向鄭文燦開口「喬」警察人事，民眾黨立委黃國昌更爆料，陳歐珀位於羅東的後援會與服務處都是由im.B無償提供，陳歐珀也因此黯然宣布退出立委連任；外界懷疑，曾耀鋒能以通緝 犯之身逃亡中犯案，與攀附當朝權貴有關。

吸金案目前仍有曾耀鋒、張淑芬二人在押，曾落網前已身背四條通緝令，有槍砲案判刑確定待執行；法官審判中不准他交保，更不同意曾由羈押被告身分轉為受刑人，以防止他逃亡。

集團新竹營業處處長陳振中在審判中以150萬元交保，但被判處八年重刑，法官命陳再加保200萬元，並限制住居、限制出境出海。

曾耀鋒對外以「曾國緯」自稱，2016年創設不動產債權媒合平台，再架設im.B借貸媒合互利平台網站，對外宣稱為P2P網路借貸平台，聲稱提供債權媒合服務，平台業務員負責招攬民眾投資 上架推廣的「不動產債權」及「票貼債權」。

判決書指出，im.B業務員向投資人誆稱保證支付年利率 6%到13%的利息，2016年6月29日至去年5月2日為止，匯入原始債權人銀行帳戶的錢，高達83億4439萬326元。

曾耀鋒、張淑芬2019年起為了持續吸金，將先前已經清償的不動產債權案直接重新上架或分割為數筆債權，或利用造假的債權吸引投資人繼續投資。

後來，台灣金隆營運出現困難，曾耀鋒、張淑芬預期會面臨司法調查，為免財產遭扣押，委請陳振坤協助將桃園市桃園區某房地所有權移轉給公司帳房顏妙真，並將「噶瑪蘭」威士忌酒754瓶、高價藝術品、名牌包包等搬至陳振坤提供處所存放。

合議庭認為，曾耀鋒等人承諾投資人的報酬，高過合法金融機構放款利率數倍，報酬或利息與本金顯不相當，致發生「大量吸金」結果；台灣金隆公司以「後金養前金」方式經營，支付投資人的利息是來自投資人本金，顯然構成非法吸金犯行。