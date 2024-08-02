新聞評論／民進黨無效誓言 留給人民莫名不安

行政院長卓榮泰日前首度接受「日本經濟新聞」專訪，提到2030年後新能源的開發。(本報資料照片)

行政院長卓榮泰接受日媒訪問，稱台灣將於2025年實現非核家園，但隨著AI及半導體業用電日增，台灣可能在2030年重新使用核電及新能源。國內媒體報導後，行政院澄清說，會務實面對問題，不會貿然重啟核電。若2030年重啟核電的說法不是失言，則意味所謂「非核家園」，只有短短5年賞味期。但在效期屆臨前，卓榮泰早已不在其位；那麼他有關未來能源的種種誓言，是要說給誰聽？只留給人民莫名的不安。

把決策誓言許給一個與己無關的未來，是民進黨 的慣技，卓榮泰的做法充分繼承了蔡英文 的心機。蔡英文的能源轉型政策，把目標期限訂在2025年，就是充滿了算計。原因是，她2024即已卸任，即使次年政策無法達標，也是「後人努力不足」，不能記在她頭上。而以台灣行政院長的「耗損率」，卓榮泰就算做滿4年，頂多也只到2028年；他卻把新能源及重啟核電的支票開到6年後，顯然自己沒打算扛這個責任。如此順手一推，還真方便。

無論如何，卓榮泰關於2030新能源的說法，充滿了矛盾。這兩年民進黨政府不擇手段地關閉核電廠，只是為了實現其「非核家園」的宣示；但這個理想能維持多久，仍是個大哉問。關鍵就在，作為執政者，「非核家園」真的比「穩定供電」重要嗎？政府存在的目的，是在服務人民，而不是在服務自己過時的意識形態。台灣的電力供應危機，預估今年到2027年之間將極嚴重；但賴政府不提前部署因應，卻揚言要到2030年再看。這是思路錯亂，還是神經麻痺？

由於賴清德總統增設的「氣候變遷委員會」8日即將開會，外界臆測，卓榮泰的說法旨在給「擁核派」和「反核派」一些提示，讓他們稍安勿躁。這種說法，基本上仍是政治口水，毫無現實意義。這就像經濟部長郭智輝近日說，「台電虧損累累，應設法創造盈餘」一樣，都是不著邊際的空話，也無助解決問題。

台電目前的經營，完全被政府掐著脖子，毫無自主意志。一方面，成本低廉且賺錢的核電廠被政府強迫關閉；另一方面，被迫用二、三倍的高價，向民營電廠購買綠電或氣電。這現象，暴露了台灣有名無實的「電業自由化」：肥沃的草原開放給民間認領，剩下的荒野則強迫台電勒緊腰帶苦撐。其結果，必將跟高鐵和台鐵的命運分殊如出一轍。台電如今應付政府的壓榨都來不及，更出現嚴重退休潮，傑出幹才被民營電廠挖角，5年流失近三分之一員工。如此任人宰割的企業，有什麼能力創造盈餘？有什麼能力確保供電安全？因此，當郭智輝開出「移工穩供電」的藥方時，他也知道這絕非對症之藥吧！

令人擔心的不是台電的虧損，而是8年來把台電玩弄於股掌的民進黨政府，究竟把自己向社會穩定供電的責任放在哪裡？最近審計部的報告，直指風電、光電均未達標，其中風機裝置比率僅達目標值的5成，太陽能發電的缺口則逐年擴大。蔡政府曾訂下2050綠能 將占發電量6成的目標，問題是，8年來綠能占比僅勉強達到一成出頭；至於6成綠電的大言不慚壯志，將留待誰完成？

上周歐盟一狀告到世界貿易組織，指控台灣第三期離岸風電的招商案，要求供應鏈須達到6至7成的「國產化」，違反ＷＴＯ規定。事實上，當初這項政策推出時，專家即已警告此舉不符國際貿易規範；蔡政府仍一意孤行，讓許多「綠友友」企業進場分享。如今頭洗不下去了，誰來收拾？(轉載自聯合報社論)