2030年重啟核電？卓榮泰指日媒誤會 藍委批

行政院長卓榮泰(圖中)接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊，報導說，卓揆暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。(記者謝進盛／攝影)

行政院長卓榮泰日前接受日本 經濟新聞專訪時表示，對於2025年以後完全廢止的核能發電，未來的利用「可以進行討論」。這篇專訪刊登於7月26日的日經，報導說，卓榮泰暗示為因應人工智慧(AI)和半導體的用電需求，可以討論2030年重啟核電。

不過，卓榮泰昨天表示，未來的新核能有各種可能，可以討論，但現在沒有設定時間和做法，「新聞報導是個誤會」。行政院也澄清，卓未在專訪中提到此事，且政府在能源轉型上不會貿然提出相關政策，並重申非核家園是法定國家政策，目前為止不變，雖對新核能科技態度開放，但前提是確保安全、核廢料可處理且有全民共識。

日經報導指出，卓榮泰說，美國等各國都很重視開發核電新技術，考慮到未來缺電風險，「核電無法解決當前的問題，但將來可以再討論」。他主張，解決安全性等問題、且得到輿論的支持，應該公開討論此事（使用核電）。

賴總統在5月就職演說中表示要將台灣打造成「AI島」。報導說，台灣的先進製程半導體工廠和數據中心等高科技產業，將使台灣的用電量大增。卓榮泰告訴日經，到2030年台灣必須新增700萬千瓦的發電能力（等於核電7個機組發電量），短期內難使用核電，但經由增設天然氣發電與再生能源等，可確保920萬千瓦的發電能力。

卓榮泰說，「台灣在供應鏈扮演重要角色，對全世界有責任」，強調重視供電穩定。日經說，台灣致力發展太陽能和海上風力發電等，但有人認為用電需求激增，供電可能追不上。

國民黨 立委李彥秀批評，卓榮泰戳破了民進黨 長期「不缺電」的天大謊言；民眾黨立委張啓楷則認為，執政黨還是無法否認台灣面臨缺電的危機。民進黨立委洪申翰則說，媒體斷章取義，恐造成資訊落差。

國民黨立委、立法院副院長江啟臣認為，執政黨之前強調2025年非核家園，經濟部長又說可考慮核能延役，後來又改口，現在卓院長接受外媒採訪又說可以討論，2030年能源政策到底是什麼？恐怕要給人民與產業一個交代。

張啓楷表示，本來以為卓榮泰終於鬆口，沒想到這麼快又轉回去，不過依然無法否認，台灣面臨缺電危機；從民調也可以得知，台灣有6成以上的民眾，支持繼續使用核電，就連民進黨內部也有雜音，包括歐美等先進國家、日本都已經重啟核電，難道還要再繼續違背世界潮流。他呼籲政院「對的事情，不要再轉彎了」。

北市長蔣萬安昨天表示，中央政府應該要好好的面對，了解基層的心聲，一個可長可久的能源政策是最重要的。

桃園市長張善政說，現在的核能技術，跟早期車諾比事件發生時已經不一樣，在技術安全、效率大家都能接受的情況下，應該充分考慮、與時俱進。

新北市長侯友宜則說，從能源配比來看，綠能配比趕不上，這不光是能源問題，也是國安問題，攸關經濟產業未來，期待政府拿出魄力解決能源問題。