我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

2030年重啟核電？卓榮泰指日媒誤會 藍委批

台灣新聞組／台北2日電
行政院長卓榮泰(圖中)接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊，報導說，卓揆暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。(記者謝進盛／攝影)
行政院長卓榮泰(圖中)接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊，報導說，卓揆暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。(記者謝進盛／攝影)

行政院長卓榮泰日前接受日本經濟新聞專訪時表示，對於2025年以後完全廢止的核能發電，未來的利用「可以進行討論」。這篇專訪刊登於7月26日的日經，報導說，卓榮泰暗示為因應人工智慧(AI)和半導體的用電需求，可以討論2030年重啟核電。

不過，卓榮泰昨天表示，未來的新核能有各種可能，可以討論，但現在沒有設定時間和做法，「新聞報導是個誤會」。行政院也澄清，卓未在專訪中提到此事，且政府在能源轉型上不會貿然提出相關政策，並重申非核家園是法定國家政策，目前為止不變，雖對新核能科技態度開放，但前提是確保安全、核廢料可處理且有全民共識。

日經報導指出，卓榮泰說，美國等各國都很重視開發核電新技術，考慮到未來缺電風險，「核電無法解決當前的問題，但將來可以再討論」。他主張，解決安全性等問題、且得到輿論的支持，應該公開討論此事（使用核電）。

賴總統在5月就職演說中表示要將台灣打造成「AI島」。報導說，台灣的先進製程半導體工廠和數據中心等高科技產業，將使台灣的用電量大增。卓榮泰告訴日經，到2030年台灣必須新增700萬千瓦的發電能力（等於核電7個機組發電量），短期內難使用核電，但經由增設天然氣發電與再生能源等，可確保920萬千瓦的發電能力。

卓榮泰說，「台灣在供應鏈扮演重要角色，對全世界有責任」，強調重視供電穩定。日經說，台灣致力發展太陽能和海上風力發電等，但有人認為用電需求激增，供電可能追不上。

國民黨立委李彥秀批評，卓榮泰戳破了民進黨長期「不缺電」的天大謊言；民眾黨立委張啓楷則認為，執政黨還是無法否認台灣面臨缺電的危機。民進黨立委洪申翰則說，媒體斷章取義，恐造成資訊落差。

國民黨立委、立法院副院長江啟臣認為，執政黨之前強調2025年非核家園，經濟部長又說可考慮核能延役，後來又改口，現在卓院長接受外媒採訪又說可以討論，2030年能源政策到底是什麼？恐怕要給人民與產業一個交代。

張啓楷表示，本來以為卓榮泰終於鬆口，沒想到這麼快又轉回去，不過依然無法否認，台灣面臨缺電危機；從民調也可以得知，台灣有6成以上的民眾，支持繼續使用核電，就連民進黨內部也有雜音，包括歐美等先進國家、日本都已經重啟核電，難道還要再繼續違背世界潮流。他呼籲政院「對的事情，不要再轉彎了」。

北市長蔣萬安昨天表示，中央政府應該要好好的面對，了解基層的心聲，一個可長可久的能源政策是最重要的。

桃園市長張善政說，現在的核能技術，跟早期車諾比事件發生時已經不一樣，在技術安全、效率大家都能接受的情況下，應該充分考慮、與時俱進。

新北市長侯友宜則說，從能源配比來看，綠能配比趕不上，這不光是能源問題，也是國安問題，攸關經濟產業未來，期待政府拿出魄力解決能源問題。

行政院長卓榮泰接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊，報導說，卓揆暗示為因應人工智...
行政院長卓榮泰接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊，報導說，卓揆暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。(記者雷光涵／翻攝)

民進黨 國民黨 日本

上一則

吸金90億 im.B「綠友友」主嫌曾耀鋒判16年半

下一則

冷眼集／資政國家重要名器 賴清德用人卻不避嫌

延伸閱讀

台灣重啟核三 不必拖到2030

台灣重啟核三 不必拖到2030
接受日媒專訪 卓榮泰：2030擬重啟核電 藍：畫餅

接受日媒專訪 卓榮泰：2030擬重啟核電 藍：畫餅
新聞評論／國防支出重、撥補油電 賴政府得勒緊褲帶

新聞評論／國防支出重、撥補油電 賴政府得勒緊褲帶
2030擬重啟核電？ 政院：務實面對不貿然提出

2030擬重啟核電？ 政院：務實面對不貿然提出

熱門新聞

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業。示意圖，非當事旅客。(記者黃仲明／攝影)

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

2024-07-26 23:30
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

2024-07-27 04:55
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」