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冷眼集／說是誤會卻留伏筆 執政黨別再打核電模糊仗

記者 黃婉婷
行政院長卓榮泰(圖中)接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊，報導說，卓榮泰暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。(記者謝進盛／攝影)
行政院長卓榮泰(圖中)接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊，報導說，卓榮泰暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。(記者謝進盛／攝影)

「非核家園」被稱民進黨「神主牌」，意指不可動搖的政治價值，賴清德總統更明確定位是「國家總體政策」，但從總統府氣候變遷對策委員會邀「擁核派」出任要職，到行政院長卓榮泰喊出未來核能有任何可能，「都可以討論」，早已引發外界諸多聯想。卓昨天推稱媒體報導政府擬在2030年重啟核電只是「誤會」，怎不想想，孰令致之？不正是因為執政黨沒說清楚。

近期跳電、停電頻傳引爆民怨，戳破民進黨「能源轉型成功、台灣不缺電」話術，長時間陷入沉默螺旋的綠營「核電開明派」逐漸發聲，民進黨智庫副董童子賢數月來挺核言論連發，經濟部長郭智輝更一度稱核能是乾淨能源、要盤點政策解決問題。

綠營內反核「基本教義派」的回防，同樣來得又急又快，才讓風向得以「校正回歸」。但這也顯示，缺電危機引爆的綠營核能內戰，早一觸即發。

昨天，卓榮泰在日媒專訪上的發言再度引發熱議，儘管行政院火速澄清，強調卓未在專訪中提到2030年擬重啟核電，並重申發展新核電的三前提，但細究卓實際說法，專訪逐字稿，他雖稱核能解決不了今天的問題，但未來核能有任何可能，「都可以討論」。

這句話，雖安撫國內反核人士，卻似乎預留伏筆。儘管政府多次重申2030年前不缺電，但仍視電廠建設、綠能發展而定，若兩者進度不如預期，核能還能民進黨政府摒棄的選項嗎？何況審計部近日更再度揭露太陽能、風力發電量未達標，天然氣安全存量也拉警報。

由賴清德親自召集的氣候變遷委員會將於八日登場，首場便安排2035電力供需分析及挑戰安排專報，代表府方自知能源危機迫在眉睫，對照卓榮泰屢稱不排除新核能，無怪乎會被解讀成替能源議題可能轉向釋出訊號。若要外界不「誤會」，就請主政者講清楚。

民進黨 賴清德 氣候變遷

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