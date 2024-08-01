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台北大巨蛋辦國慶晚會 獲藍綠共識韓國瑜指定場地 內政部長支持 蔣萬安立即拍板

台灣新聞組／台北1日電
今年國慶晚會有望在台北大巨蛋舉辦，也將是該場地第一場非體育賽事活動。(本報資料照片)
今年國慶晚會有望在台北大巨蛋舉辦，也將是該場地第一場非體育賽事活動。(本報資料照片)

台北大巨蛋能否辦演唱會等非體育賽事活動，須先通過消防安全性能審查，報告預計8月中旬出爐，台北市長蔣萬安7月31日透露，目前可以確定10月在大巨蛋就會辦國慶晚會。市府內部推估，若無意外，國慶晚會將是台北大巨蛋第一場非體育賽事活動。國慶籌備委員會人士則表示，國慶晚會是否在大巨蛋舉辦，應會在8月底拍板首選，但北市也有備案台大體育館。

「原則上應該是大巨蛋第一個舉辦的非體育賽事。」體育局長王泓翔表示，待遠雄完成消安驗證、主辦單位也將活動計畫送進來後，市府會召集各局處針對不同業務審查，包含消防、交通、維安、環保等計畫，由各局處統一審查，不過國慶晚會屬國家重要活動，在整體維安、交通動線上會更嚴謹。

慶籌會人士指出，大巨蛋當然是國慶晚會場地的首選，但蔣萬安7月31日的說法，僅代表確認大巨蛋辦國慶晚會可以符合法規要求，這會是籌備工作的一大突破，但最後是不是在大巨蛋舉行，應該會在8月底的第二次慶籌會工作會報中拍板定案。

每年的國慶籌備委員會照慣例由立法院長擔任主任委員，北市府內人士指出，這次是院長韓國瑜主動聯繫北市府，希望能在大巨蛋辦晚會，市長蔣萬安立即拍板，另外內政部長劉世芳上任時來拜會北市府，也向蔣萬安提及希望在北市辦今年國慶晚會，獲藍綠共識。

府內人士說，蔣萬安認為，這是十幾年來第一次國慶晚會在北市舉辦，也立刻拍板，並指示由北市觀傳局承接。目前預計8月中，消安中心基金會完成相關檢查及各項演練，屆時把案件送市府做全面審查，最快9月大巨蛋就可以舉辦大型群聚活動。

過去的國慶晚會，立法院也會請行政院協助，府內人士說，這次韓國瑜請北市協辦，劉世芳上任也親自到市府拜會蔣萬安，當時除期盼市府送審國土功能分區圖及社宅相關議題，也提到希望北市府能協助今年的國慶晚會，當時北市府認為北市最適合的場地，就是大巨蛋。

韓國瑜 內政部

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