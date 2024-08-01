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新聞評論／國防支出重、撥補油電 賴政府得勒緊褲帶

聯合報社論
賴政府該勒緊褲帶了。(本報資料照片)
賴政府該勒緊褲帶了。(本報資料照片)

行政院長卓榮泰聽取年度總預算報告，明年度中央政府總預算歲入歲出都突破3兆元(台幣，下同，約918億8166萬美元)，國防預算則再破6000億元大關。這是賴清德政府首次編列總預算，8年前蔡政府首任閣揆林全編列的歲出還不到兩兆元，短短8年，竟膨脹了一兆，這還不包括未併計的特別預算。預算成長之速，全球罕見，民進黨政府「愛花錢」已是鐵板釘釘的事實。

與此同時，審計部也公布了決算報告。若把總預算和特別預算一起計算，除了2018年、2019年和2021年有䞉餘外，蔡政府其他年度都是短絀。審計部更推估，一直到2029年，中央政府收支都將「入不敷出」。簡言之，賴政府的財政壓力，將遠大於蔡英文時代。

審計部在報告中說，因地緣政治、貿易爭端再起、主要國家高利率持續等潛在風險，課稅收入增添不確定性。在高齡化趨勢下，醫療、長照、安置等給付將快速成長，政府財務負擔沉重。又因各項社會保險年金收支無法平衡，政府須負最終支付責任，對財政極其不利。

審計部說得含蓄，光是勞保基金潛藏負債即超過13兆元，學者認為此數還太樂觀。為避免破產，政府今年撥捕了1300億，卓榮泰也承諾未來將每年撥補千億。這是政府逃不掉的開支，這類政府非付不可的常態開支，未來只多不少。卓內閣新編的社福預算即上看9000億元，因應少子化也得花千億元，顧老顧小都要千億，還有多少錢可供「其他社福」運用？

總預算上調最多的，要數國防預算，這也是兩岸緊張情勢下無法精省的開支。更重要的是，籌備高性能武器裝備預算即將進入付款高峰期，預估明後3年軍購案要500億，一般裝備需求也要高達千億元，美方專家還主張台灣應將國防預算調高到GDP的5％。若再加上可能當選的川普要求台灣繳交「保護費」，這些難以預估的支出只會多不會少，絕非財政主計單位列帳所能掌控。

更別忘了，賴總統視察潛艦國造時，曾豪邁喊出要一口氣「打造7艘」。每艘潛艦估計要價400億元，7艘就將近3000億，約是當前國防年度預算之半。如果7艘潛艦都要造，除非割捨其他高性能武器或縮減日常用度，但國防部要如何取捨？這類「特別預算」都金額龐大，未必會列入總預算統計，但終歸是民脂民膏，得從百姓身上榨取。

社福擔子重，國防不能省，還有進退失據、岌岌可危的能源政策。因為台電嚴重虧損，政府又不敢漲電價，只好用追加減預算撥補台電千億，減少台電虧損。電費不能漲，核電不能用，綠電轉型目標又達不到，政府只能一直貼錢撥補來填台電的財務大洞。不只台電，中油也在虧，油電都是基本民生用度，影響經濟極鉅，政府非埋單不可。賴政府要務實挺住，就躲不掉這些實際問題，每一筆錢都不是政府口水解決得了的。

更麻煩的是，賴政府缺少多數國會的支持，在總預算審查勢將受到嚴重檢驗，不可能有當年前瞻預算躺著過關的好日子。在野黨在國會把關，獲有民意的支持，行政院要有預算被大砍的準備。行政院把總預算列得越寬鬆，越會造成財政包袱，恐過不了立法院這一關。

正因這種內外壓力，卓榮泰內閣面臨的考驗，將遠大於蔡政府時期。如此一來，實際政務能花的錢勢將受到壓縮，更無法再像蘇貞昌時代那樣事事撒幣買人心。如果施政沒本事，硬要挖空心思花錢固政權，終究會在國會被揪出來，結果未必真的有利選情。賴政府該勒緊褲帶了！(轉載自聯合報社論)

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