接受日媒專訪 卓榮泰：2030擬重啟核電 藍：畫餅

行政院長卓榮泰透露，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電。(本報資料照片)

行政院長卓榮泰接受7月26日接受《日本 經濟新聞》專訪表示，台灣雖計畫於2025年實現非核家園目標，但未來仍然可將核電「列入討論」。隨著人工智慧(AI)和半導體產業的電力需求日益增加，卓榮泰透露，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電。

台北中國時報引述《日本經濟新聞》的訪問內容指出，隨著全球積極研發新一代核能技術，顧及往後可能的缺電風險，卓榮泰說，若社會能夠就安全性和其他問題達成共識，各界應公開商議重啟核電與否。卓榮泰直言，「核電無法解決當前的電力問題，但將來可重新討論利用核電」。

卓榮泰說，現行法律限制下，核電廠無法延役；若要重啟核電廠，必須先經過修法、安檢和設備汰換等繁複過程，整體作業將耗時3年半至5年之久。他向日經記者說明，台灣需要在2030年前，將發電量提高700萬千瓦，相當於7座核電機組的總量。儘管一時之間難以重啟核電，但透過增設火力和綠能發電設施，可以確保至少920萬千瓦的發電量。

國民黨立委王鴻薇痛批，賴清德 都沒法保證可以連任做到2030，卓榮泰怎麼敢如此說？不在當下有權力就做，卻畫餅畫到2030，實在不負責任。她懷疑，多家國際媒體都報導台灣缺電，嚴重影響外資來台長期投資，卓榮泰此時向外媒鬆口核電可能性，恐怕是為了要安外資的心。

本報系聯合報報導，民進黨 新任中常委昨正式就任，黨主席賴清德期勉黨公職繼續堅持民進黨理想，他表示，師出有名才能吸引各方英雄好漢加入，也才能獲得更多民眾支持。而據轉述，英系新任中常委王世堅當著賴清德的面，發表約半小時長篇諫言、「八問賴主席」，從核電談到租賃亂象，賴則強調，不論誰執政，沒有人不重視民生，大家都是以民生優先。

王世堅針對能源議題，指賴政府應對核電有更明確態度，能源轉型大方向才會清晰。賴清德說，民進黨當年之所以提出非核家園主張，原因在於核三廠本來就要在2025年除役。