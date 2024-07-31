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社宅租金分級卡關 民團擬推民間版草案以所得為標準

記者黃婉婷／台北31日電
原訂7月上路的內政部「社宅租金分級收費原則草案」，因民團、地方政府仍有雜音，政策持續喊卡；圖為新北土城員和社宅。（本報資料照片）
原訂7月上路的內政部「社宅租金分級收費原則草案」，因民團、地方政府仍有雜音，政策持續喊卡；圖為新北土城員和社宅。（本報資料照片）

原訂7月上路的內政部「社宅租金分級收費原則草案」，因民團、地方政府仍有雜音，政策持續喊卡，更被審計部點名會影響民眾申請意願與居住權，民團現已著手擬訂民間版住宅法修正草案，盼以所得作為原則，而非純以弱勢身分判定。但內政部態度仍保留，稱後續要與地方及民團討論，不全然以所得為標準。

內政部2月依住宅法推出社宅租金新制，改以「身分別」為基準，再依弱勢程度分級，租金最低可享市價三折，引發「不同所得可能繳相同租金」疑慮。審計部報告直指，社宅收費原則經兩年十個月遲未定案，導致各機關招租社宅訂定租金時，沒有依循準則，且開放縣市「雙軌並行」，恐造成同縣市社宅因不同機關營運管理，租金標準及計收方式不一。

眼看政策遲無進度，「OURs都市改革組織」著手研擬住宅法修正草案，明定應將採「收入」作為計準，預計9月拜會朝野各黨團展開倡議。OURs研究員廖庭輝認為，政策不該在「浪費錢去補貼假窮人」和「不浪費錢卻有真弱勢被漏接」中二選一，應積極與地方商議如何強化收入審核，兼顧弱勢照顧且避免資源浪費。

內政部回應指出，社宅政策的重要目標，是協助剛進入職場的青年獲得適合的住所；政府對弱勢者的照顧則尚有各項社會福利機制；針對社宅分級收費原則，仍須與地方政府及團體開會討論，不全然以所得為分級標準。

另外，民間版住宅法草案也提及，若房東或業者優先承租房屋給社會、經濟弱勢，租金所得免稅額可提高至2萬5000元（台幣，下同，約762美元），一般租客維持現行1萬5000元；更有國民黨立委認為，應全面提高至2萬5000元。

內政部認為，房東在租賃市場已占優勢，再提高免稅額度，相較房客而言，有不公平的疑慮。

租金 內政部 房東

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