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全台淹水感測器近7成無效 逾2000淹過水村里未安裝

台灣新聞組／台北31日電
審計部報告指出，全台建構的淹水感測器竟有近七成沒有發揮效能。圖為新北水利局進行淹水感測器維護作業。(圖／新北水利局提供)
審計部報告指出，全台建構的淹水感測器竟有近七成沒有發揮效能。圖為新北水利局進行淹水感測器維護作業。(圖／新北水利局提供)

凱米颱風日前來襲，中南部傳出嚴重淹水災情。為有效記錄淹水，行政院曾核定「水災智慧防災計畫」，補助縣市政府建置路面淹水感測器，然而審計部剛出爐的「中央政府總決算審核報告」指出，全台的淹水感測器竟有近七成未發揮效能，完全沒有記錄到任何淹水。

審計部總決算審核報告指出，行政院2019年10月18日核定「水災智慧防災計畫」，總經費30.5億餘元台幣，主要補助縣市政府建置路面淹水感測器，以記錄各地淹、退水歷程，並設置影像監視站監測水情，強化全民防災意識。

審計部報告指出，水利署為利防災單位即時掌握積淹水災情、彌補人工通報不足，且於災後完整記錄淹、退水歷程，讓水患資料可供後續淹水模擬或預報模式驗證參考，補助各市縣政府建置路面淹水感測器。截至去年底，共計完成1854處。

●三市不曾淹水 卻裝了一堆

審計部報告稱，淹感器裝設位置主要是參考縣市政府以往積淹水通報區位及在地居民意見等，然而2016年至2022年度積淹水通報點位，在轉換成淹水村里方式呈現，並運用地理資訊系統軟體套疊淹感器分布結果後，發現共計1292處淹感器於七年期間未檢測有淹水情形，占比高達69.69%，顯示近七成淹感器尚未發揮設施效能。

審計部報告指出，其中無淹水紀錄的淹感器數量前三名為台中市、台南市及桃園市。另外，同期間有積淹水通報紀錄的村里共2198個則尚未設置淹感器，未能有效記錄淹退水歷程，其中村里數量前三者為高雄市、台北市及新北市。

針對審計部報告，高雄市府水利局指出，高雄市路面淹水感知器主要設置在易淹水區域的重要路口，全市共裝設133處感知器，本次超大豪雨，全部有作用。

高市府水利局說，考量有時積淹水只是樹葉一時堵住，水流無法宣洩，所以通報值設定為十公分，超過這個水位才比較會影響機慢車道通行，在感知器通報過後，會派公所人員或透過路口監視器進一步確認，此次災害防救資訊系統淹水事次通報案件共計1397筆。

新北水利局表示，目前置118處路面淹水感測器；有關審計部所述「有積淹水通報紀錄、尚未設置淹感器的村里」等統計資訊，需請水利署說明。

台北市水利處表示，北市僅於區內三處地勢較低窪處裝設淹水感測器，屬實驗性質，主要是因為台北市已經裝設214處的雨水下水道水位計，可即時取得監測資料，最能掌握雨水逕流在下水道的現況。

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