一次性塑膠杯 9月起全台禁止提供使用

台灣人愛喝手搖飲，一次性塑膠杯卻對環境造成極大負荷，9月起全國將統一不再提供塑膠飲料杯。（本報資料照片）

近兩年，超商 、手搖飲的飲料杯陸續換成紙質杯具，全台已有21縣市不再提供一次性塑膠飲料杯。環境部昨天宣布，今年9月起全台統一不再提供，預計每年可減少約7.9億個塑膠一次性飲料杯使用。後續也將持續推動循環杯租借體系，讓民眾養成自備、重複、少用的生活習慣。

環保署依照廢棄物清理法推動「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，2022年7月1日正式實施以來，全台除了金門9月1日才跟進之外，全台21縣市不提供一次性的發泡塑膠材質的一次性飲料杯。連鎖飲料店、速食店、便利商店及超級市場也應提供消費者自備與未自備飲料杯新台幣5元價差的優惠。

環境部統計，去年連鎖便利商店及連鎖速食店業計有15個連鎖品牌業者，提供約19萬8000杯循環杯借用服務，占總門市數12%；另依據便利商店及速食店業者提供的減量資料顯示，去年消費者自備飲料杯數量達1.6億杯次，已減少17%一次性飲料杯使用量，自備率成長2.8倍。

環境部資源循環署永續消費回收組長李宜樺表示，針對循環杯衛生程度，已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對循環杯材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等六大面向規範，要求業者的循環杯服務有一致品質及服務水準，且每半年提供檢測 報告，去年業者提供的檢測報告皆為合格。

9月起，若業者提供一次性塑膠杯，將可依廢清法處1200元至6000元台幣罰鍰。環境部表示，後續除持續推動循環杯租借體系，也正在研議擴大補助辦理職棒賽事及封閉場域導入循環杯。