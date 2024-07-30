台過去5年超徵稅收 未來5年竟入不敷出

審計部昨天公布2023年度中央政府總決算審核報告，歲入歲出賸餘2796億元(台幣，下同，約85.2億美元)，債務還本12060億元；中央政府公共債務6兆5133億元，約占ＧＤＰ27.66%。另外，政府收支包含總預算 及特別預算歲出歲入，從2024年至2029年度均為差短，政府財政仍有長期潛存壓力。

審計部說，政府推動財政健全方案以來，財政收支結構已逐步改善，2021到2023年度中央政府總決算歲入歲出賸餘分別為2978億元、4992億元、2796億元，2023年度債務還本除依預算執行1110億元外，另增加還本150億元。不過，總預算與特別預算併計後，實際上未來五年仍是入不敷出。

審計部指出，若政府收支包含總預算及特別預算歲入歲出，除2018、2019及2022年度為賸餘外，其餘年度均為短絀，2014年度預計短絀4905億元。依行政院主計總處2023年10月公布2024到2030年度中央政府財政收支推估情形，總預算與特別預算歲入歲出併計後，2024到2029年度均為差短，到2030年度才有賸餘，政府財政長期仍潛存壓力。

針對審計部報告，國民黨 立委牛煦庭指出，民進黨政府過去五年連年超徵稅收，甚至普發現金，如今卻預告未來五年入不敷出，是蔡英文總統選舉買票？還是賴清德總統準備敗家？抑或是預估又將失準？政府預算規畫應該符合全民利益、加速地方重大建設，錯誤政策也應有所調整，例如能源錢坑、採購黑箱等，應全力防堵。

國民黨立委張智倫也表示，政府不應利用特別預算編列一般性經常預算，此舉會出現財務不透明的情形；預算應該花在刀口上，絕非「只讓少數人獲益」，台灣財務狀況已無揮霍本錢。

2023年度中央政府總決算審核報告指出，歲入決算修正淨增列4524萬元，審定為2兆9073億元；歲出決算修正淨減列五億餘元，審定為2兆6277億元：歲入歲出相抵賸餘2796億元。

審計部提到，原列債務的舉借預算1731億元，全數未執行；原列預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數473億元，未予移用；債務償還決算1260億元，經照數審定，收支賸餘計1536億元。加計以前年度累計賸餘，截至去年底，累計賸餘7044億元。

賴政府籌編明年度中央政府總預算，據悉，歲入、歲出有望雙雙破3兆元，且收大於支，占比最高的社會福利 預算可望突破8000億元，公共建設預算增幅最高，整體國防預算規模將再破6000億元，舉債額度可望下修至千億元以下。行政院強調，預算尚未定案，通過後將對外說明。

行政院長卓榮泰昨主持民國2025年度計畫及預算審核會議。行政院發言人陳世凱指出，歲出部分，公共建設計畫預算在未加計前瞻特別預算下，增加幅度最高，藉此加強改善公路交通、提升人行安全、推動客運車輛電動化。

陳世凱指出，科技發展計畫預算及中央對地方一般性補助款預算數都比今年有所增加，藉此強化中央和地方攜手合作推動建設的量能；在社會福利、教育、少子女對策計畫等經費上也有所成長，其中社會福利經費預算則是占比最高，展現政府持續強化照顧民眾的決心。陳世凱強調，該會議僅初步審核，因應凱米颱風，相關水土保持、道路、河川等維護重建經費尚在討論，預計下月初拍板並編入總預算中。