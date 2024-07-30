我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

台過去5年超徵稅收 未來5年竟入不敷出

記者張睿廷、黃婉婷／台北30日電

審計部昨天公布2023年度中央政府總決算審核報告，歲入歲出賸餘2796億元(台幣，下同，約85.2億美元)，債務還本12060億元；中央政府公共債務6兆5133億元，約占ＧＤＰ27.66%。另外，政府收支包含總預算及特別預算歲出歲入，從2024年至2029年度均為差短，政府財政仍有長期潛存壓力。

審計部說，政府推動財政健全方案以來，財政收支結構已逐步改善，2021到2023年度中央政府總決算歲入歲出賸餘分別為2978億元、4992億元、2796億元，2023年度債務還本除依預算執行1110億元外，另增加還本150億元。不過，總預算與特別預算併計後，實際上未來五年仍是入不敷出。

審計部指出，若政府收支包含總預算及特別預算歲入歲出，除2018、2019及2022年度為賸餘外，其餘年度均為短絀，2014年度預計短絀4905億元。依行政院主計總處2023年10月公布2024到2030年度中央政府財政收支推估情形，總預算與特別預算歲入歲出併計後，2024到2029年度均為差短，到2030年度才有賸餘，政府財政長期仍潛存壓力。

針對審計部報告，國民黨立委牛煦庭指出，民進黨政府過去五年連年超徵稅收，甚至普發現金，如今卻預告未來五年入不敷出，是蔡英文總統選舉買票？還是賴清德總統準備敗家？抑或是預估又將失準？政府預算規畫應該符合全民利益、加速地方重大建設，錯誤政策也應有所調整，例如能源錢坑、採購黑箱等，應全力防堵。

國民黨立委張智倫也表示，政府不應利用特別預算編列一般性經常預算，此舉會出現財務不透明的情形；預算應該花在刀口上，絕非「只讓少數人獲益」，台灣財務狀況已無揮霍本錢。

2023年度中央政府總決算審核報告指出，歲入決算修正淨增列4524萬元，審定為2兆9073億元；歲出決算修正淨減列五億餘元，審定為2兆6277億元：歲入歲出相抵賸餘2796億元。

審計部提到，原列債務的舉借預算1731億元，全數未執行；原列預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數473億元，未予移用；債務償還決算1260億元，經照數審定，收支賸餘計1536億元。加計以前年度累計賸餘，截至去年底，累計賸餘7044億元。

賴政府籌編明年度中央政府總預算，據悉，歲入、歲出有望雙雙破3兆元，且收大於支，占比最高的社會福利預算可望突破8000億元，公共建設預算增幅最高，整體國防預算規模將再破6000億元，舉債額度可望下修至千億元以下。行政院強調，預算尚未定案，通過後將對外說明。

行政院長卓榮泰昨主持民國2025年度計畫及預算審核會議。行政院發言人陳世凱指出，歲出部分，公共建設計畫預算在未加計前瞻特別預算下，增加幅度最高，藉此加強改善公路交通、提升人行安全、推動客運車輛電動化。

陳世凱指出，科技發展計畫預算及中央對地方一般性補助款預算數都比今年有所增加，藉此強化中央和地方攜手合作推動建設的量能；在社會福利、教育、少子女對策計畫等經費上也有所成長，其中社會福利經費預算則是占比最高，展現政府持續強化照顧民眾的決心。陳世凱強調，該會議僅初步審核，因應凱米颱風，相關水土保持、道路、河川等維護重建經費尚在討論，預計下月初拍板並編入總預算中。

預算 福利 國民黨

上一則

驚世媳奪3命廢死聯盟奔走求生 死囚提釋憲 生者訴冤

下一則

黑白集／「零日攻擊」 史詩級綠營大內宣

延伸閱讀

台明年國防預算有望創新高 立委主張提升至GDP占比3%

台明年國防預算有望創新高 立委主張提升至GDP占比3%
明年總預算近3兆 國防預算6300億創新高 增幅約5%

明年總預算近3兆 國防預算6300億創新高 增幅約5%
新聞眼／港都變水都 綠營嚴以律燕、寬以待邁

新聞眼／港都變水都 綠營嚴以律燕、寬以待邁
巴奧／57歲入乒乓國家隊 華裔曾志英：倪夏蓮是我的榜樣

巴奧／57歲入乒乓國家隊 華裔曾志英：倪夏蓮是我的榜樣

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心