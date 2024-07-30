處方箋去藥名只留成分名 醫、藥界掀論戰

衛福部健保署規畫處方箋重大變革，藥品名將改成分名。醫界、藥界卻呈現兩樣情。記者曾原信／攝影

本報昨天報導處方箋重大變革，衛福部健保 署將從自十月起，於牙醫診所試辦第一階段，半年後（明年四月起），處方箋上不會有藥名、商品名，只剩成分名稱，至於是否全面推廣，則視牙科試辦結果。昨引發醫界與藥界論戰，有臨床醫師憂心，此舉為鼓勵藥局 進貨最便宜的台廠同類藥品，損及患者就醫權益。藥界則認為標成分名已是國際趨勢。

胸腔內科醫師蘇一峰表示，衛福部推出處方箋大變革，未來牙醫診所處方箋上的藥名將改為成分名，且取消「成分不可替代」註解，除非醫師在處方箋上主動加註「不可替代」理由，但這等於直接鼓勵藥局採購最便宜的台廠同類藥品。

「改革的過程中，有人反對，這是正常的。」藥師公會全聯會理事長黃金舜說，藥品處方箋以成分名標示，這已經是國際趨勢，而社區藥局所採購的學名藥，其藥價也是由健保署核價。

健保署醫務管理組長劉林義表示，衛福部推動學名藥為國家政策，並與國際趨勢接軌，而學名藥與原廠藥為同成分、同劑型、同療效的藥品，藥品品質經由食藥署驗證、把關，建立民眾正確的用藥觀念。

對此，台大醫院院長吳明賢指出，雖然台大醫院也使用不少品質優良的學名藥，但長久以來院內醫師習慣開立原廠藥，加上醫院藥事委員會決議，以致使用原廠藥的比率確實高於其他醫學中心。建議政府嚴格把關學名藥品質，民眾有信心，才能提高使用學名藥的意願。

吳明賢表示，藥品處方箋只標示成分名，這是全球的趨勢，這次由牙醫診所開始，主因是牙醫用藥不多，不像內科藥品複雜。此政策應想鼓勵民眾多使用學名藥，減輕對學名藥的負面看法。事實上，國內製藥產業已有進步，部分本土學名藥外銷至其他國家。

新光醫院副院長洪子仁說，該措施立意良善，可改善缺藥困境，但可想而知的是增加醫師、藥師解說藥品的時間，另應考量民眾對替代藥品的接受程度。從牙醫診所試辦，可先測試民眾的反應，避免全面推廣，引發民怨。