我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

花蓮北上鐵公路斷 蘇花海運啟航民眾搶搭：像逃難

記者陳敬丰、王思慧、胡瑞玲／花蓮29日電
交通部啟動蘇花海運，28日上午第一個航班從宜蘭啟航，旅客排隊登上新臺馬輪。（記者陳敬丰／攝影）
交通部啟動蘇花海運，28日上午第一個航班從宜蘭啟航，旅客排隊登上新臺馬輪。（記者陳敬丰／攝影）

凱米颱風再度重創台鐵，花蓮和仁崇德段還有高達2萬方土石需清理搶修，預計最快8月3日才能搶通。花蓮北上鐵、公路中斷，交通部啟動海運，調度新臺馬輪往返蘇澳港與花蓮港疏運，昨天首發，儘管單程航行就要三小時，仍吸引許多旅客搭乘，有遊客形容「好像在逃難」，也有人趕著北返工作，不得不選擇搭船，「有得搭就趕快搭」，不想再繞台灣一圈。

昨上午才7時許，蘇澳港旅運中心已排滿等待回家的旅客，大包小包、攜家帶眷，準備搭乘新臺馬輪。第一個航班載386人、41輛自小客車、兩輛貨車與九輛機車。

在台北工作的王小姐，颱風來襲時非常擔心在花蓮故鄉的爸媽，這次回去要好好傾訴別情。陳先生昨專程來送岳母回家，家族聚會到宜蘭礁溪泡湯，遇上蘇花不通，岳母從南迴公路繞了台灣近一圈到礁溪，「80多歲的人，太辛苦了」，看到有船可搭趕緊替老人家報名，不能讓長輩再繞一圈回家。

另一端的花蓮港，中午大批車輛湧入。李姓女子說，自己在台北工作，原本等台鐵通車，但一直延期，為趕在周一北返工作，只好趕快來搭船，「有得搭就趕快搭」。她說有搶到船票很開心，這次是第一次搭船，人非常多，稱「很像在逃難」。

林男一家人到花蓮女友家提親，林男說，這趟為了提親，周五先從台北搭高鐵到新左營，前天一早再搭台鐵到花蓮提親，昨趕著北上，很辛苦，但還算順利。

403地震後，花蓮觀光業已「休克」，凱米颱風再度重創花蓮北上鐵公路，陸上交通阻斷，觀光業者面臨史上最慘暑假，訂房率不到5%，大嘆暑假已提前結束，盼中央能比照疫情期間補助。另有賞鯨業者喊話，希望中央開放賞鯨船支援接駁服務，透過「藍色公路」度過交通黑暗期。

台鐵 觀光 疫情

上一則

航班亂候位太久 金門旅客丟椅砸地勤立榮提告

下一則

林右昌四接模糊帳 謝國樑背鍋太荒謬

延伸閱讀

凱米釀台10死2失蹤902傷 8搜救人員入山搜尋3失聯登山客

凱米釀台10死2失蹤902傷 8搜救人員入山搜尋3失聯登山客
賴清德：淹水比死難過 都是中央問題 藍：暗諷蔡英文？

賴清德：淹水比死難過 都是中央問題 藍：暗諷蔡英文？
颱亂航班客飆罵 地勤下跪道歉

颱亂航班客飆罵 地勤下跪道歉
黑白集／強颱助力風電 成台電救世主？

黑白集／強颱助力風電 成台電救世主？

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普