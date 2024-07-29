花蓮北上鐵公路斷 蘇花海運啟航民眾搶搭：像逃難

交通部啟動蘇花海運，28日上午第一個航班從宜蘭啟航，旅客排隊登上新臺馬輪。（記者陳敬丰／攝影）

凱米颱風再度重創台鐵 ，花蓮和仁崇德段還有高達2萬方土石需清理搶修，預計最快8月3日才能搶通。花蓮北上鐵、公路中斷，交通部啟動海運，調度新臺馬輪往返蘇澳港與花蓮港疏運，昨天首發，儘管單程航行就要三小時，仍吸引許多旅客搭乘，有遊客形容「好像在逃難」，也有人趕著北返工作，不得不選擇搭船，「有得搭就趕快搭」，不想再繞台灣一圈。

昨上午才7時許，蘇澳港旅運中心已排滿等待回家的旅客，大包小包、攜家帶眷，準備搭乘新臺馬輪。第一個航班載386人、41輛自小客車、兩輛貨車與九輛機車。

在台北工作的王小姐，颱風來襲時非常擔心在花蓮故鄉的爸媽，這次回去要好好傾訴別情。陳先生昨專程來送岳母回家，家族聚會到宜蘭礁溪泡湯，遇上蘇花不通，岳母從南迴公路繞了台灣近一圈到礁溪，「80多歲的人，太辛苦了」，看到有船可搭趕緊替老人家報名，不能讓長輩再繞一圈回家。

另一端的花蓮港，中午大批車輛湧入。李姓女子說，自己在台北工作，原本等台鐵通車，但一直延期，為趕在周一北返工作，只好趕快來搭船，「有得搭就趕快搭」。她說有搶到船票很開心，這次是第一次搭船，人非常多，稱「很像在逃難」。

林男一家人到花蓮女友家提親，林男說，這趟為了提親，周五先從台北搭高鐵到新左營，前天一早再搭台鐵到花蓮提親，昨趕著北上，很辛苦，但還算順利。

403地震後，花蓮觀光 業已「休克」，凱米颱風再度重創花蓮北上鐵公路，陸上交通阻斷，觀光業者面臨史上最慘暑假，訂房率不到5%，大嘆暑假已提前結束，盼中央能比照疫情 期間補助。另有賞鯨業者喊話，希望中央開放賞鯨船支援接駁服務，透過「藍色公路」度過交通黑暗期。