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高雄中芸漁港發現遺體 疑福順輪輪機長

台灣新聞組／綜合29日電
凱米颱風造成福順輪貨輪沉沒，海巡人員28日在高雄中芸漁港打撈1具浮屍，疑是福順輪輪機長。累計福順輪沉沒已釀2死，還有3人失蹤。(圖／海巡署提供)
凱米颱風造成福順輪貨輪沉沒，海巡人員28日在高雄中芸漁港打撈1具浮屍，疑是福順輪輪機長。累計福順輪沉沒已釀2死，還有3人失蹤。(圖／海巡署提供)

凱米颱風造成9艘貨輪在南部外海遇險，其中福順輪沉沒，9人落海，4人獲救，昨在高雄林園區中芸漁港近海發現1具遺體，疑為該船輪機長，因遺體腫脹待進一步確認，累計福順輪沉沒已釀2死，還有3人失蹤。其餘8艘貨輪擱淺，船上總計存有逾444公噸燃油，恐成危害環境未爆彈，海巡署及地方政府嚴密監控中。

海巡署統計，凱米造成9艘貨輪擱淺或沉沒，除福順輪外，海巡署及空勤總隊已救援7船63人，另29人留在2艘船上，暫無安全疑慮。

福順輪26日在高雄港距離2港口新外堤16海里處沉沒，船上9人棄船，陸續有4名船員游泳上岸，另5人已被發現兩具遺體。另擱淺在高雄興達港側堤防「鴻盛88」貨輪，有38只冷凍貨櫃落海，航港局已發布礙航公告，提醒來往船隻注意。

非洲多哥籍貨輪「蘇菲亞號（SOPFIA）」擱淺台南黃金海岸，九名緬甸籍船員無恙，為防止漏油，昨展開抽油作業，南市環保局人員到場檢查確定沒有漏油，預計大面積挖沙後利用漲潮時脫困。

屏東外海有3艘貨輪擱淺，由北到南為東港外海的蒙古籍巴西亞（BASIA）、喀麥隆籍吉娜（GINAN）、枋山外海的印尼籍伊莉安娜（IRIANA）。屏縣府表示，都暫無油汙傳出，已備妥攔油索、吸油棉、汲油等設備，昨起啟動抽油。

凱米颱風雖遠離，西南部及離島外海仍有長浪，新北市4名遊客昨上午11時許在澎湖縣西嶼鄉夢幻沙灘戲水，33歲李姓男子疑遭長浪帶往外海，同行友人只能眼睜睜看著他載浮載沉；澎湖縣消防局獲報到場，下午1時10分左右在南側礁石區發現他，已無生命跡象，送醫不治。

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