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基隆葉鼻蝠育幼期 擬9月自由參觀

記者游明煌、江婉儀／基隆28日電
劉銘傳隧道台灣葉鼻蝠目前已進入育幼期，團體預約遊客經過時都特別小心，靜音通過，避免打擾。(記者游明煌／攝影)
劉銘傳隧道台灣葉鼻蝠目前已進入育幼期，團體預約遊客經過時都特別小心，靜音通過，避免打擾。(記者游明煌／攝影)

基隆市定古蹟劉銘傳隧道封閉15年後，今年4月開放民眾自由參觀，因有約20隻「台灣葉鼻蝠」棲息，吸引民眾參觀，但因人太多，葉鼻蝠5月起進入繁殖期後，暫停自由參觀，僅供團體預約導覽，目前數量穩定，且都已經生了，已進入育幼期，市府9月視情況會再開放自由參觀。

5到9月為葉鼻蝠繁殖期及育幼期，為維護劉銘傳隧道內生態，避免人為干擾，市府文化局聽取生態學家的建議調整參觀方式，市府也增告示，進入隧道保持安靜及禁止使用閃光燈、手電筒照射蝙蝠、注意蛇出沒等注意事項。

據志工觀察，5、6月繁殖期，7月多已生產，目前已進入育幼期，團體預約遊客經過時都特別小心。

基隆鳥會理事長沈錦豐表示，目前蝙蝠生態穩定，已進入育幼期，開放後要嚴格控管秩序觀察後續，台灣葉鼻蝠是相對比較能忍耐輕微干擾的物種，可以透過社造的觀念讓社區志工加入管理，維護及導覽生態，結合自然生態與文化保存。

新北瑞芳、雙溪交界處的舊三貂嶺隧道也有葉鼻蝠棲息，新北將塵封37年的隧道，轉型結合自然生態，使用生態友善工法，民眾在隧道內抬頭就有機會見到倒掛的台灣葉鼻蝠，但近期有遊客發現，葉鼻蝠數量變少，擔心會消失。

觀旅局表示，蝙蝠數量無異常變化，也於隧道內蝙蝠棲息區的兩端配有保全人員，提醒遊客全程保持安靜。

由於蝙蝠對環境跟氣味比較敏感，隧道整建後與原本棲息環境不一樣，台灣師範大學教授吳忠信表示，工程干擾是短暫，環境穩定後，蝙蝠還是會再回來。

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