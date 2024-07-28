高雄桃源3里成孤島 停靈冰櫃靠發電機 長者就醫人力運下山

嘉義縣阿里山達邦部落聯外道路全斷，部落青年26日自發協助，涉險搬運老人就醫。(圖／高瑞芳鄉長提供)

凱米強風豪雨，南部山區多處坍崩、停電，高雄桃源區明霸克露橋鋼便橋沖毀，梅山等3里淪孤島，颱風前拉芙蘭里及復興里各有1名居民過世，因停水、停電，停靈冰櫃只能靠小型發電機電力，家屬不知所措。

另外，嘉義縣159甲線大華公路發生土石流，光華二號隧道壓垮；阿里山 鄉達邦部落聯外道路全斷，前天有老人急病送醫，靠部落青年人力接駁，把老人搬運下山。

南橫公路明霸克露橋2021年沖毀，這次凱米來襲再度沖毀鋼便橋及溪底便道，稱為「桃源區後3里」的復興里、拉芙蘭里及梅山里再成孤島，部落424人無法下山。桃源區顏先生說，至昨早後3里仍停水、停電，交通中斷，拉芙蘭里吳姓前里長太太及復興里溫姓青年在颱風前過世，因為停電，冰櫃勉強靠小型發電機，家屬不知如何是好。

桃源區長杜司偉說，電力搶修困難，昨早2名台電人員走10多公里查修。台電表示，颱風前預防性派工班進駐桃源，待道路開通就加速查修。公路局甲仙工務段長鄭敏華說，風雨沖毀明霸克露鋼便橋，台20線東莊橋也遭土石淹沒，昨增加到13輛挖土機，待東莊橋搶通，會再挺進明霸克露橋。

嘉義縣159甲線大華公路多處坍方，昨天竹崎鄉八掌溪支流墘仔寮橋至光華二號隧道土石崩落，警方緊急封路。另阿里山鄉達邦部落聯外道路全斷，有老人急病送醫，救護車到不了，靠部落青年穿越坍方路段將老人搬運下山，感動人心。

阿里山公路柔腸寸斷，昨早從觸口已可單線通行到阿里山國家森林遊樂區，但路面仍有坍方落石、倒木落葉，新美往茶山路面裂開，還有多處聯絡道土石坍落，提醒民眾非必要勿上山。