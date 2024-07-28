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退輔會農場開放光電 被批破壞山林

台灣新聞組／綜合28日電
退輔會彰化農場已利用所屬埤塘作為太陽能發電之用。(取自彰化農場官網)
退輔會彰化農場已利用所屬埤塘作為太陽能發電之用。(取自彰化農場官網)

民進黨當局在「非核家園」政策下，以農地、軍營、軍校與廢棄漁塭發展光電，引發不少爭議，現在恐怕又將擴大。退輔會19日修正「國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場管理經營辦法」第3條，新增太陽能及生質能相關事項納入退輔會5大農場機構的經營事項。未來如果通過，可能連環境秀麗的福壽山、武陵、清境農場等高山農場，都將配合在山間設置太陽能光電板。

國民黨立委王鴻薇質疑，民進黨為了設太陽光電板已經到了無所不用其極的地步。如今連景色優美、可以洗滌人心的高山農場都可能淪陷。她指出，這次凱米颱風的強風大雨讓大家看到光電板泡在水中，已經令人質疑光電板的安全性，如今還要在高山農場設太陽能板，歸根究柢都是民進黨錯誤的能源政策拖全民下水。

退輔會回應，將所轄農場經營項目新增太陽能相關事項，是針對現況不利農業經營的低度利用土地，於符合地方政府土地使用管制規定前提下，可由農場評估經營太陽能相關業務，不含位於高山地區土地，因此並無太陽能板破壞自然景觀之虞。

退輔會在修正說明中表示，為配合國家能源政策，增進土地活化利用，農場得於符合能源、農業與環境保護等相關法令（例如非都市土地使用管制規則、申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法…等）前提下，依規定申請經營再生能源發展條例所定「太陽能」與「生質能」相關事項。

環境權保障基金會研究員許博任說，該關注的正是退輔會的彰化、高雄平地農場，這才會是業者目標。許博任說，曾聽聞退輔會高雄農場部分土地有盜挖砂石、違法養殖魚塭等狀況，有些光電業者鎖定退輔會平地農場的土地，卻礙於法規不得其門而入， 如今退輔會修改農場管理經營辦法，熱區會是平地農場。

他表示，相較於平地開發具規模的太陽能光電板，在高山裝設光電板並不符合成本，除高山饋線量可能不足，輸配電路較不易，山坡地、農林地的土地使用管制規範也非退輔會自行決定，且也還有水保問題，依照業者邏輯，應不會把目標放在退輔會的高山農場。

東華大學自然資源與環境學系教授孫義方表示，管理辦法修正是「宣示大於實質意義」，可以說是讓退輔會多個利用農場的作法，但要怎麼執行才是重點，光電板是要放在屋頂、發電是否採農電共生，還是農地全放光電板等，必須要依農場的情形因地制宜，設計數量與擺放位置。

他表示，山上放光電板會有反光，非自然的光線可能影響生態，且山區日照天數不足，也不適合設置光電板，若光電板設置面積過大，也可能對當地的森林及生物多樣性造成影響，希望退輔會能有通盤的考量。

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