核三1號機除役 9成民眾憂缺電 立委：外資卻步

核三廠1號機停機除役，台電將依照程序完成。圖為核三廠。（本報資料照片）

核三廠1號機運轉40年，昨天晚間10時停機。根據遠見雜誌民調 ，超過9成民眾擔心核三廠1號機除役後會導致缺電危機。國民黨 立委王鴻薇昨日說，若台灣被普遍認為是缺電的地方，企業、外資不敢做長期投資 ，若政府繼續死抱著非核家園，絕對影響台灣未來的投資、發展。

遠見雜誌針對「台灣能源轉型大調查」發起民調調查，結果，有91.8%民眾表示擔心核三廠1號機除役會出現缺電危機，當中有73%的民眾表示非常擔心。問到近期AI產業爆發，需要大量能源來營運，有93.3%的民眾擔憂會造成缺電，其中有73％非常擔心。台灣未來若出現缺電危機，91.3%的民眾認為是政府政策規畫有問題。

此外，64.8%的民眾認為須更著重發展核能，27.4%的民眾認為需加強再生能源。在64.8%贊成發展核能的民眾中，有86%期望能重啟核四，各82%贊成核二、核三廠延役，以及引進新型核能來取代現有核能。

王鴻薇說，根據遠見所做的民調，高達6成以上認為應該要發展核能，另一項調查有超過9成的民眾認為台灣有缺電問題，這代表長期以來政府一直告訴大家說沒有缺電，可是民眾不是3歲小孩，民眾不會被騙。

王鴻薇表示，如果絕大部分的民眾都認為有缺電問題，請問台灣如何招商，如何吸引大家投資？如果台灣是一個大家普遍認為會缺電的地方，一般企業或外資根本不敢做長期的投資，如果政府不能夠去改正錯誤能源政策，繼續死抱著非核家園，絕對會影響台灣未來的投資和發展。

核三廠1號進入除役階段，經濟部已規畫由森霸電廠的豐德三號機頂上；由於新機組是大型火力機組，空汙與排碳將比核電上升。王鴻薇指出，豐德電廠用火力發電，這不是跟2050淨零碳排背道而馳嗎？她指出，政府一方面要達成2050淨零碳排，一方面又說要用火力發電來取代核能發電，這不是邏輯錯誤、邏輯死亡的概念？錯誤能源政策還能夠繼續下去嗎？