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高雄前瞻水預算1/3蓋滯洪池仍淹 經費分配挨批

台灣新聞組／台北27日電
凱米颱風造成高雄市嚴重積淹水，有民眾質疑市府廣設的滯洪池未發揮作用，圖為澄清路的寶業里滯洪池。（記者劉學聖／攝影）
凱米颱風造成高雄市嚴重積淹水，有民眾質疑市府廣設的滯洪池未發揮作用，圖為澄清路的寶業里滯洪池。（記者劉學聖／攝影）

凱米颱風造成高雄市多處淹水，審計部報告指出，高雄前瞻前三期水環境建設經費將近144億元(台幣，下同，約4.38億美元)，其中高雄引以為傲的25座滯洪池總計耗資55億元，占該市前瞻水預算約三分之一。一名高雄資深工務人士表示，高雄前瞻水資源耗費在滯洪池的經費太多，這些經費若積極運用在雨水下水道、箱涵改建上，也許不會淹這麼慘。

根據審計部公布的「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別決算審核報告」指出，前瞻計畫第一期至第三期特別預算「水環境建設計畫」共核定1121億元，其中台南市獲得核定經費148億元最高，其次為高雄市獲得144億元，第三為嘉義縣經費有130億元。

國民黨立委王鴻薇質疑，高雄拿前瞻計畫的治水預算名列前茅，請問預算花到哪？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則認為，滯洪池發揮效果，讓水淹得比較慢、退得比較快。

高雄資深工務人士說，這次高雄會淹水成災主要原因有三，第一為高雄愛河周邊缺乏濕地，都蓋起高樓大廈，自然雨水全滿後直接淹到周邊住宅區，第二為高雄原分為縣區與市區，兩者合併後，地下排水系統未整合，導致鳳山排水無法排到高雄市，高雄市排水也要繞過縣區排出；第三則是滯洪池周邊也都蓋起水泥公園，未發揮很好效果。

高雄市水利局長蔡長展說，前瞻預算除用做闢建滯洪池，也積極進行河道整治，興建區域排水箱涵等，這十年來陸續執行的項目包括雨水下水道、區域排水整治，大型抽水站，也添置防洪設備。

至於外界質疑這些治水沒有發揮功效，水利局強調，排水工程有保護標準極限，超出標準仍有淹水可能；比對莫拉克、凡那比風災的淹水紀錄可知，本次凱米颱風下在高雄的雨量已超越莫拉克、凡那比當時紀錄，但退水速度變快，而且凡那比淹水面積高雄市加高雄縣超過1萬公頃，這次縮小為110公頃，就是排水改善的明確效益。

高雄廿五座滯洪池，居全國之冠，也是高市府引以為傲的政績，但為何這次颱風來襲仍淹大水？作家「漂浪島嶼」點出，高雄滯洪池設計有如公園大水池，周邊不斷蓋起高樓，壓縮容水空間，一旦水量過大，難免釀成水患。更有環團質疑，高雄蓋的滯洪池多，填平的埤塘更多，土地開發不能犧牲治水防洪。

森林城市協會理事長莊傑任說，高雄數十年來持續填埋埤塘，仁武八卦寮草潭埤，即現在一百期重劃區，即縮減到原本四分之一，鄰近金獅湖的檨仔林埤也縮了一半，鳳山小貝湖縮減到原本十分之一，內惟埤殘存不到四分之一。而市長陳其邁任內，內惟埤縮減一半，小貝湖還要減一公頃，也引發環團抗議。

莊表示，高市府一再宣稱縮減埤塘不會淹水，將濕地轉成建地，填埔財政，「但財政規畫，怎能犧牲防洪治水」？

高市議員邱于軒更說，近年感覺市府「像被建商綁架了」，許多農地變建地，大量核許建商蓋房子，卻沒要求排水設施一併跟上腳步調整，依仍使用當地水利溝，大雨一來無處宣洩便淹水，這次颱風，許多民眾就打電話來抱怨。

東吳大學副教授左宜恩指出，花預算治水能一勞永逸是迷思，實際上效果有限，治本的方法是易淹水區盡量減少居住，但以目前台灣而言，幾乎是不可能的事情。

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