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新聞眼╱治水主客易位 市民懷念韓國瑜的青蛙裝？

重磅快評
2019年7月，時任高雄市長韓國瑜穿著安全裝備進入下水道箱涵，視察下水道清疏情形。（圖／高雄市府提供）
2019年7月，時任高雄市長韓國瑜穿著安全裝備進入下水道箱涵，視察下水道清疏情形。（圖／高雄市府提供）

水淹高雄，民眾叫苦。賴清德總統南下勘災，宣布淹水補助及減稅，藍營縣市首長紛紛調度機具支援，立法院長韓國瑜也暖贈市民消毒水，但淹水似已成高雄人揮之不去的噩夢；只是，前瞻治水經費從不虧待高雄，但淹水卻越趨嚴重，民進黨政府必須拿出解方，不能全推給極端氣候。     

5年前，韓國瑜擔任高雄市長時，就曾因市區豪雨淹水被罵臭頭。時任行政院副院長的陳其邁還悄悄南下指導；如今主客易位，水患依舊，外界質疑前瞻治水成效，問題不容綠委一句「口水戰」就能含糊帶過。          

2018年「823」、2019「0719」年高雄都吃足淹水苦頭。韓國瑜曾穿著青蛙裝巡視下水道清疏，結果被綠營狂罵愛表演。結果，0719豪雨時，高雄時雨量飆到126.5毫米，近半行政區泡在水裡，但因事前清疏到位，低窪地區淹水都在3小時內排除，當晚9點25分，通報283處淹水都已退水。

即使如此，韓國瑜還是被罵，因為韓國瑜19日晚上抽空出席餐飲職業工會餐會，雖僅停留17分鐘，喝一杯水，二級開設的災害應變中心暫由副市長李四川坐鎮，綠營還是罵翻。因為，約莫同時，韓國瑜選市長時的對手、行政院副院長陳其邁也悄悄南下高雄視察，網友拿來作對照怒批。

當天晚上陳其邁是在未知會韓市府的情形下，逕赴永安了解抽水站作業情形。隔天一早，陳其邁再由河川局人員陪同趕往仁武曹公新圳、岡山潭底抽水機組應急工程及田厝排水護岸加高工程等地視察改善工程辦理情形，全程都沒有通知市府會同。

這種情況相當少見，卻被綠營拿來作文章。當時的內政部長徐國勇即「提醒」韓國瑜，對照陳其邁連夜視察，韓應多注意市政及災防工作。當然，韓國瑜又挨一記悶棍。

這些政治攻防都已經過去，如今高雄市長是陳其邁，昔日擔任行政院副院長時，他對高雄淹水、治水顯然成竹在胸，何況前瞻治水投入大筆經費。但這次颱風來襲驗證，市民還是無法倖免水患，這可不是兩萬元台幣補助就能消弭民怨。

綠委忙著替前瞻治水辯護，指25座滯洪池確實發揮效果，讓水淹得比較慢、退得比較快，批「部分從政者」沒同理心，講風涼話，不知民間疾苦；面對極端氣候，政治人物不要打口水戰，刻意批評地方建設，不必要也不道德。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

韓國瑜 賴清德 內政部

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