陸船翻覆案 海基會：最快下周復談

海基會副董兼秘書長羅文嘉坦言金門漁船案有紅十字會參與，並透露最快下周恢復協商。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸遲遲無法落幕的2月14日大陸漁船翻覆案，原訂24日在金門協商，不過因為凱米颱風攪局而延後，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉在媒體多次詢問後，26日下午坦言有紅十字會的參與，並透露兩岸最快下周談。

就外傳的遺體歸還、撫恤金等內容，羅文嘉並未過多透露，僅說「協商的細節內容，見面協商確定之後再做說明比較好」。他也提到，對於金門胡姓釣客、澎湖大進滿88號事件，「我們也希望能夠一本0214協調的精神還有互相的信任下，能夠順利落幕，讓相關的人士平安的回到台灣」。

羅文嘉26日下午在海基會記者會上指出，歡迎對岸對於台方釋出百分百善意的有所理解，也樂見於關於0214金門漁船爭議事件能夠順利的落幕，雖然這個禮拜剛好碰到颱風，使得相關的後續延後，但是非常高興能夠看到兩岸因為任何突發事件引起的爭議，最後能夠和平的落幕。

有媒體詢問，是否有官員參與，還是民間對民間？羅文嘉回應指出，「我們按照政府的組織分工，有分層負責來處理這個事情，在台灣也是相關的部會，從陸委會、海基會到海巡單位，都按照組織分工的層級來負責」。

記者提問，羅文嘉日前在海基會進駐金門行政協調中心揭牌時，特別感謝縣政府、縣議會還有金門紅十字會的協助，而2月14日之後，大陸方面就是派泉州晉江紅會的人員到金門談判，後來沒有成功，當時金門紅十字會還曾發布公告，表示沒有獲得任何機關的授權，也沒有簽署任何的文件，如今羅文嘉感謝紅會，是否在最新一波處理中，政府有跟紅十字會聯繫跟接觸？

對此羅文嘉回應，他知道民眾都很關心這起爭議事件，避免任何突發事件影響到兩岸的和平穩定關係以及正向發展。政府各部會，還有政府、民間，中央跟地方大家都很關心，他強調自己特別提到紅十字會，「我指的是廣泛而言，長期解決兩岸的一些急難或突發事件，我們都透過兩岸的紅十字會來進行很多實際上的工作的推動」。

他並舉例指，若有台灣哪位旅客在中國大陸發生任何的急難生病，需要後送回台灣時，醫療專機非常貴，所以就會透過小三通到金門再回到台灣，在執行從廈門端到金門端的後送協助，就是透過金門紅十字會的協助。

他表示，「兩岸其實最後的順利落幕，還是要雙方的政府單位能夠來做最後的確認和進行」。因為「包含蠻多很實際的問題，這畢竟不是民間所能獨立完成」，所以他特別是感謝政府跟民間一起來努力。

隨後在媒體追問金門紅會在本次事件是否並沒有扮演任何角色時，羅文嘉澄清「我並沒有這樣的意思」，並重申整個紅十字會在兩岸碰到任何突發事件或急難救助的時候，「他們都非常關心，『也都有參與』」。

對於此事後續協商，他則透露「要等到下周，如果順利的話，下周能夠正式會商結論之後才能跟各位做說明」。他也補充指，希望颱風過了就能夠儘快見面。