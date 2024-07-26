醫院在眼前淹水進不去無法開刀 外科醫攔警求救喊終於到了

高雄義大醫院外科醫生陳致一前天下午欲前往醫院替病人執行手術，正值凱米颱風狂風暴雨之際，陳搭UBER因醫院四周淹水，無法前進，攔警求救，警車護送他順利抵醫院。(記者石秀華／翻攝)

「我的天啊，這太扯了，醫院就在眼前卻走不進去開刀！」高雄義大醫院外科醫生陳致一前(25)天下午欲前往醫院替病人執行手術，正值凱米颱風狂風暴雨 之際，陳搭UBER卻因醫院四周淹水，無法前進，陳見警方在淹水處警戒，穿司機的雨衣攔警求救，警車火速繞道抵醫院，讓陳慶幸喊「我終於到醫院，可以去開刀了」。

凱米颱風重創高雄，連3天放颱風假，前天下午2點多，高雄各地傳出淹水災情，高雄義大醫院自稱是「大腸頭醫師」外科醫生陳致一搭UBER趕赴醫院替病人開刀，豈料，醫院周圍淹水，UBER司機對陳說，進不去醫院。

陳致一當下焦急萬分，突看到和淹水處有岡山警分局鳳雄派出所員警執行交管，向司機借了雨衣急奔向員警求助，過程中，拿手機自拍無法趕到醫院的處境。

陳致一走向淹水處執行交管的警方，向警方表明自己是義大醫院醫生要趕去醫院開刀，「但醫院就在眼前，我卻到不了。」警方二話不說，請陳上警車，火速繞道護送陳抵達醫院。

陳抵達醫院，走下警車，慶幸地連對警方說「太感謝了，太感謝了，我終於趕上開刀了，我終於到醫院了」。