三度流產身心崩潰 小姑不捨女作家受罪「自願代孕」

小彤(左)至今仍感謝小姑當年的心意。(馬可孛羅提供)

正在和胰臟癌積極搏鬥的兩性作家、愛情天后小彤，25日晚間無畏凱米颱風的颱風尾，出席小姑嫁女兒的婚禮。為了參加這場婚禮，原本上周就要進行第5次化療的她與醫生討論後，決定延後一週，參加喜宴但滴酒不沾，一旦有人上前打招呼或敬酒，她便馬上將口罩 戴好戴滿，以免被感染。

小彤表示，婆家很疼惜她，安排她坐在桌面較大的主桌，座位的間距也較寬，方便她與人「保持距離」。之所以這麼辛苦、小心翼翼仍要參與，是因為小姑對她的情深義重，小彤說：「這是一場我無法缺席的婚禮，因為小姑是我生命中很重要的貴人。」

2003年，小彤結婚後不久就懷孕了，這「入門喜」讓她和先生都欣喜若狂，雖然當時她已屬高齡產婦，但身體健康，醫生建議她自然產。不料過了預產期，肚子突然沒有胎動，緊急剖腹後才發現，胎兒臍帶繞頸三圈胎死腹中。整個月子期間，她和老公都怕對方傷心，各自躲起來偷偷流淚，那是她這輩子哭最多的一段日子。

半年後，她又順利懷孕了，沒想到懷胎兩個多月時半夜大血崩流產；幾個月後她第三次懷孕、流產。也許因為太悲傷，沒把身體調養好，醫師說她可能習慣性流產，日後不易生育。當時已有兩個女兒的小姑，不捨小彤為了懷孕身心崩潰，認真對她說：「大嫂你太辛苦了，我來幫妳懷孕好了！」

小彤說：「這輕輕的一句話，卻重重撼動了我！這世上，有多少人願意這樣義無反顧地為沒有血緣的人犧牲與付出？雖然後來我第四度懷孕，也順利生下了女兒，但是小姑對我的疼惜，讓我刻骨難忘，所以她第一次嫁女兒，我無論如何都得出席。」

提到目前的身體狀況，小彤坦言每次化療結束後的頭兩天都極度虛弱，一天昏睡超過十五小時，一向樂觀的她說：「好消息是頭髮沒有掉那麼兇了，可能也只剩下不到三分之一的髮量，髮量少，落髮也少了。」每一次化療前，她都會擔心白血球數量不足，大量補充營養與蛋白質，過去只愛吃蔬菜的她，現在每天都要逼自己吃肉類跟海鮮。