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母不讓他看西醫 爭醫療權的血癌男孩上台大了

記者王慧瑛、李成蔭／新北26日電
吳嘉源爭取就醫權的勵志故事，被拍成紀錄片「人生的縫隙」，本月19日在板橋舉行巡迴映後座談，新北市長侯友宜送上手寫卡片寫「你的故事，足以成為許多人的人生導師」。（圖／新北市社會局提供）
吳嘉源爭取就醫權的勵志故事，被拍成紀錄片「人生的縫隙」，本月19日在板橋舉行巡迴映後座談，新北市長侯友宜送上手寫卡片寫「你的故事，足以成為許多人的人生導師」。（圖／新北市社會局提供）

20歲男孩吳嘉源升高三那年罹患血癌，因父親死於口咽癌、母親對西醫有恐懼和創傷，導致母子對治療計畫有歧見。吳嘉源來不及成年就要為自己的醫療權做選擇，最後由家事法庭裁決，由新北市長侯友宜成為吳嘉源的藥療特別代理人，是新北首例也是全台少見因醫療權而受安置個案。

吳嘉源雖因治療休學二年，目前仍在台大兒童醫院接受CAR-T細胞免疫治療，但今年已錄取台大生物機電工程學系，即將展開新人生。熱愛學習的他不曾補習，高中因治療，學習落後同儕兩年，他上網找資源學程式語言，「還有好多想學、想體驗的事，希望老天爺讓我多活幾年」，計畫上台大後要參加鋼琴社等社團，也期待能到日本等地旅遊，探索世界。

2021年夏天，當時讀政大附中的吳嘉源出現淋巴腫、頭昏症狀，檢查後確認罹患俗稱血癌的急性淋巴性白血病。醫師判斷病況緊急，須立即住加護病房，當時他17歲，一連串治療要家長簽名同意才能執行，但母親莊婷對西醫不信任，拒簽同意書，甚至想將孩子帶離醫院。

醫師顧慮吳嘉源若離開醫院有生命危險，詢問病人意願，吳嘉源吐露希望留院治療，社工花數小時說服，才讓莊婷勉強接受醫師處置。儘管如此，溝通過程中仍不斷卡關。莊婷對丈夫罹癌接受西醫治療的種種痛苦心有餘悸，主張「西醫是毒」，院方最後不得不通報家防中心介入。社工和莊婷陸續簽訂三次安全計畫，註明「一旦違反安全計畫就啟動安置」，到安置機構或寄養家庭生活。

某日吳嘉源外出，母親見藥袋上一連串副作用資訊，擔心孩子吃了傷身，偷偷把藥藏起來，公部門考量兒少最佳利益，不得不狠下心，透過家事法庭裁決，選任侯友宜當藥療特別代理人，讓吳嘉源在出院期間也能安心接受治療。

三年來吳嘉源頻繁進出醫院，經歷化療、標靶、手術及骨髓移植等，原以為能擺脫血癌糾纏，怎料去年復發，癌細胞侵襲左眼造成視力模糊。但他沒被打倒，今年1月學測考出好成績，透過申請入學拚上台大，距離當工程師目標更近一步。

侯友宜 癌細胞 日本

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