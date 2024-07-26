月底訂房率僅剩5% 花蓮旅館業：暑假從沒這麼慘

花蓮目前訂房率只剩約5%，非常慘淡。（記者王思慧／攝影）

403花蓮地震 重創當地觀光 ，如今凱米颱風來襲，又再度衝擊東部鐵公路。花蓮旅館業者表示，由於台北往返花蓮的鐵公路中斷，昨天滯留在花蓮的旅客至少逾300人，未來七天更有高達五成旅客來電退訂，截至月底訂房率僅剩5%，從沒見過這麼慘的暑假。403地震後，花蓮已有18家旅館因難以營運而停業。

403地震震毀知名太魯閣國家公園景點，聯外道路也受衝擊，月以來又因梅雨季，蘇花數度因土石流中斷道路，好不容易盼來了暑假旺季，卻又遇上凱米颱風，蘇花公路再度柔腸寸斷，台鐵 東部幹線也難以倖免。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，在凱米颱風來襲前，花蓮7月受豐年祭加持，原已有25%訂房率，台鐵中斷後，未來七天五成旅客來電退訂，訂房率剩約5%，雖然8月退訂狀況還不多，但也僅有16%。

張琄菡坦言，地震、颱風接連影響，從沒見過這麼慘的暑假，原本期待觀光署的振興補助能有幫助，但對外交通中斷，旅客想來也沒辦法，今年暑假可說非常不樂觀。

她提到，觀光署用於花蓮的振興補助有台幣8億元，目前實施50幾天，僅執行台幣1億多元，等同幾萬人次旅客。而觀光署原定方案執行至9月，截至目前已過三分之一時間，卻僅用了八分之一經費，盼天候穩定後，希望在保障維修人員安全前提下，協調加開海運、空運，讓旅客進得來，也出得去。