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放2天颱風假損失400億 郭正亮：會出事 制度要改

台灣新聞組／台北26日電
郭正亮。(本報資料照片)
郭正亮。(本報資料照片)

颱風凱米來襲，大部分的縣市都宣布放2天颱風假，讓民眾能在家做好防災準備。不過，前立委郭正亮卻直言，台灣這個制度恐怕會造成經濟巨大損失，估計1天就損失200億(台幣，下同，約6億1125美元)、2天就蒸發400億，應該要設法修改，「否則真的會出事」。

郭正亮在節目「大新聞大爆卦」指出，世上沒有一個國家有由縣市長決定颱風假這種制度，台灣是唯一，放一天颱風假損失高達近200億、2天就400億，「全世界沒有國家這樣搞」，不僅造成經濟損失，還會影響企業運作和金融交易，包括股市周轉、中小企業軋支票等問題。

郭正亮說，香港是看風向球，日本是由基層單位決定，公司、學校都是這樣，反觀台灣縣市長不是氣象專家，承擔了不合理的壓力。加上台灣是出口導向國家，人家要發訂單，結果因為颱風假貿易公司沒上班，也無法即時處理，是很大的問題。

郭正亮說，他認為這制度真的不好，應該要重新來訂。郭正亮曾和日本人討論過颱風假，他們還很驚訝說「蛤？有整個市都在放假的喔？聽都沒聽過」，而且大部分日本人在颱風時，幾乎都沒有放假，除非是強烈到出門就立即覺得有生命危險，不然都覺得責任自負。

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