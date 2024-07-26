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冷眼集／洪患如照妖鏡 官員別又推給極端天氣

記者 王昭月
凱米颱風夾帶驚人風雨重創高雄，高雄市區受到凱米颱風豪雨肆虐，整個災區可說滿目瘡痍，國軍投入近百兵力協助救災，空軍航校也派出官兵幫忙梓官淹水災區清理家園，協助搬運大型家具清理。(記者劉學聖／攝影)
凱米颱風夾帶驚人風雨重創高雄，高雄市區受到凱米颱風豪雨肆虐，整個災區可說滿目瘡痍，國軍投入近百兵力協助救災，空軍航校也派出官兵幫忙梓官淹水災區清理家園，協助搬運大型家具清理。(記者劉學聖／攝影)

陳水扁馬英九到剛卸任的蔡英文3任總統，投入治水近20年，中央與地方編列的治水經費超過台幣一兆(約306億美元)，尤其前瞻的三期水環境建設計畫，核定給高雄市的金額居全台之冠，但這次遇上強颱豪雨侵襲，港都變水都的窘況再度招來治水「破功」質疑，官員又推給極端天氣，前瞻治水績效老是靠老天爺驗收，長期以來拿不出科學證據證明治水效果，難怪遭批「錢是花到哪裡去？」

從前總統陳水扁開始，藍綠政府近20年來治水所費不貲，但許多地方的淹水噩夢仍揮之不去，民眾感受與政府宣稱的治水成效落差仍大。

高雄淹大水不是新聞，3年前的719豪雨造成鳳山嚴重淹水，當時連位於鳳山的高雄市府行政中心也被50公分高的洪水圍困，當時市民就納悶，有15座滯洪池的高雄，竟然治不了積淹水。

對於這次高雄大淹水，高雄市長陳其邁指這次降雨是莫拉克加上凡那比，講白了，意思就是天災，但問題是，從莫拉克、凡那比迄今，中央又在高雄砸了多少治水經費？而中央水利署到地方，都說滯洪池發揮功效，問題是，中央核給高雄的治水預算只有興建滯洪池嗎？絕對不僅於此，這次有發揮成效嗎？

治水是救命錢，應用所當用，然而多年來，治水計畫缺乏檢核機制，治水工程有沒有效果，都是先花錢做了再說，事前雖有諸多科學計算的數字，成效卻沒人說得準，再遇老天用大水驗收，官員往往推託給極端天氣、難以預估的強降雨，讓一筆又一筆治水預算成了打水漂，到底淪為綁樁照顧自己人，還是被五鬼搬運挪為他用，已是一筆扯不清的帳。

借用前閣揆蘇貞昌說的話，天公伯很公平，不管「大小漢」，做得好就不淹，做不好就淹；洪患宛如照妖鏡，前瞻治水計畫做得好壞，一場大雨即見真章。

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