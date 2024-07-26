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前瞻治水失靈？陳其邁：凱米像莫拉克加上凡那比

記者林保光、陳儷方、周佑政、黃婉婷／連線26日電
高雄市長陳其邁。（記者林保光／攝影）
高雄市長陳其邁。（記者林保光／攝影）

凱米颱風挾帶的雨量造成高雄嚴重水患，對外界質疑前瞻治水計畫失靈，昨天前往勘災的高雄市長陳其邁他未直接回答，但認為面對極端天氣，要有更嚴格的標準。他並表示，有些地區時雨量破百，很像2010年的凡那比颱風，下雨集中市區造成積淹水，凱米颱風帶來的雨量「就像莫拉克加上凡那比的結果」。

陳其邁說，凱米颱風帶來的降雨原預估高雄山區雨量1800毫米，但到昨天下午調升至2200毫米，已接近莫拉克風災的2500毫米，但以單日雨量超過1543毫米來算，已超過莫拉克風災。

至於高雄淹大水的原因，他認為除了楠梓、仁武因下游後勁溪滿潮，造成上游曹公圳溢堤，且累積雨量達到570毫米，超過防洪系統200年的設計標準，岡山、橋頭也超過100年的設計標準所致。

對於外界質疑治水預算「打水漂」，經濟部水利署也解釋，高雄時雨量高達100毫米，超過下水道排水設計標準70至75毫米，又遇到大潮，使得積淹水災情比較嚴重。

水利署副署長王藝峰指出，各地積淹水退很快，治水是有效的，高雄24座滯洪池颱風期間蓄存490萬噸水量，大幅減輕高市積淹水情形。

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