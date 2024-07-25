移工請領年限突破 台勞保壓力大

台灣開放移工已33年，許多移工陸續達到請領勞保老年給付資格，對於勞保財務壓力可想而知。（本報資料照片）

台灣開放移工已33年，當年來台工作的年輕移工陸續達到請領勞保老年給付資格，每年都有數千人至上萬人跨海請領老年給付；此外，原本移工受限工作年限，領不到勞保老年年金的「15年條款」，由於勞動部推出的「移工留才久任方案」，允許轉任中階技術的移工沒有工作期限限制，意味未來外籍移工如果工作夠久，將可比照國人月領勞保老年年金。目前有勞保年資的外籍人士高達55.3萬人，其中多數是移工。未來一旦中階技術藍領移工也可望領老年年金，恐加劇勞保財務壓力。

1980年代台灣進入以勞力密集產業為主，因缺乏技術人力，1990年以行政命令開放引進移工，之後又因人口老化有照護需求，1992年通過就業 服務法開放產業及家庭類看護工與家庭幫傭。

勞動部統計至6月底，在台外籍藍領已達78萬5760人，其中產業移工54萬4228人、社福移工24萬1532人，中階技術工作人數3萬餘人，加上外國特定專業人才1946人，在台外籍工作人數已達80幾萬人。

根據法令規定，社福移工中，家庭類看護工不適用勞基法，因此未強制納保；機構類移工適用勞基法，依法納保；產業移工全數適用勞基法，只要在5人以上事業單位工作，依法須強制投勞保。但勞保條例規定，勞保老年給付必須投保年資滿15年以上，才能領年金，15年資以下只能領一次金。

以往藍領移工雖有投保，但就服法規定，產業移工最長工作期間累計不得超過12年，看護工或家庭幫傭工作期間最長累計不得超過14年，因此即使移工做好做滿，勞保也投好投滿，如果達到請領勞保老年給付條件，最後都會卡在勞保年資必須滿15年才能選擇請領年金的門檻，否則只能請領一次金。

行政院2022年2月通過勞動部「移工留才久用方案」，不但允許移工在台工作6年以上資深移工可以轉任中階技術人員，不受移工工作年限12年或14年限制，也等於為原本移工不能領勞保老年年金打開「15年條款」大門。

這項方案上路至今，已核定3萬1047名移工轉任中階技術人才。未來若以相同速度增加，固然可為台灣帶來充沛勞動力，也是日後可能請領勞保老年年金「潛在人口」。

隨著早期移工陸續符合請領勞保老年給付資格，近5年跨海請領案件激增，共約領走16.3億元，平均請領金額約5萬至11萬元。另據透露，近年已陸續有215名外籍人士請領勞保老年年金，這些人可能是早期來台工作的外籍白領。

勞保局指出，早在疫情 前就陸續有移工郵寄申請勞保老年給付，但2019年疫情後受郵件寄送影響，申請件數增加有限，直到2022年以後請領件數即逐年快速增加。