我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

颱風假喬不攏 6縣市首長被罵翻

台灣新聞組／台北25日電

凱米颱風襲台，中彰投及雲林、嘉市、台東6個藍營女力縣市23日晚原宣布24日正常上班上課，但公布後縣市長臉書被灌爆，網友罵翻，23日深夜才大轉彎宣布停班課，24日雲林、嘉義市下午不到5點就搶先宣布25日停班停課。

嘉義市政府23日晚8時多宣布24日上班上課，但隔壁的嘉義縣府宣布停班停課，不少民眾到市長黃敏惠臉書留言抱怨「嘉義縣都停了，說好的共同生活圈呢？」「大人上班在嘉義市、孩子在嘉義縣停課了，試問孩子怎麼顧呢？」大批網友表達不滿。

24日凌晨零時3分，嘉義市府突然宣布24日停班停課，黃敏惠解釋，做縣市長要盡責、負責，所以思考的點很多，基本上是依氣象署提供的資料考量是否符合停班停課標準；很抱歉沒有第一時間給大家想要的答案，因為要考量的點太多，最後仍以市民安全優先考量，做這決定是慎重、是認真、是嚴謹。

凱米颱風襲台，花東首當其衝，台東縣府23日晚8時多宣布24日只有蘭嶼停班停課，民眾反彈，並湧入縣長饒慶鈴臉書抱怨「無敵海景兼搖滾區第一排都沒放假，高雄北北基桃宜竹苗是在放爽的」「颱風天外面風浪這麼大，我們還要冒雨去上班？」

台東縣府到24日凌晨零時30分才宣布停班停課，成為本島最晚宣布的縣市，不少縣民一早起床才得知消息，氣得大罵「搞什麼鬼」。

南投縣23日晚上宣布24日照常上班上課，南投縣民湧上縣長許淑華臉書留言，認為「苗栗、高雄都停止上班上課了、南投很多山區」，更擔心「24日冒著風雨上班、上課，出意外怎麼辦？」質疑不放颱風假的決定，「暴風半徑直接從北部跳到南部，所以中部不用放假？」「南投山區最多，台灣頭尾都放，只有中部不放，要等到出事了才來警惕的嗎？」

23日深夜11時多，雲林縣率先改宣布停班停課，有民眾在臉書發文「雲林縣長半夜醒了，淑華縣長再等你幾分鐘！」南投縣政府終於在深夜11時49分改宣布停班停課，讓網友說「終於停班、停課，可以安心睡覺了」。

彰化縣23日晚8時宣布24日正常上班上課，許多縣民紛紛在縣長王惠美臉書抱怨，直到24日零時縣府才以風力及雨勢已達到標準，宣布停班停課，縣府記取教訓，24日下午5時搶先宣布25日停班停課。

臉書

上一則

楊勇緯巴黎奧運扛開路先鋒 挑戰中華隊首金

下一則

新聞眼／名單藏訊號 賴政府能源政策轉彎？

延伸閱讀

凱米颱風直撲福建 恐攜巨量水汽襲中國10餘省

凱米颱風直撲福建 恐攜巨量水汽襲中國10餘省
拜登24日演說 呼籲所剩任期要對最高法院進行改革

拜登24日演說 呼籲所剩任期要對最高法院進行改革
侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案
颱風凱米襲台 釀2死201傷

颱風凱米襲台 釀2死201傷

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入