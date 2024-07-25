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凱米襲台2死 花蓮牆落砸車母亡子命危

台灣新聞組／台北25日電
高雄64歲盧姓婦人24日騎機車行經鳳山區建國路一段，被一棵突然倒下的路樹擊中，盧婦遭壓在樹下失去生命跡象，送醫後不治，機車也遭路樹砸毀。(記者林保光／攝影)
高雄64歲盧姓婦人24日騎機車行經鳳山區建國路一段，被一棵突然倒下的路樹擊中，盧婦遭壓在樹下失去生命跡象，送醫後不治，機車也遭路樹砸毀。(記者林保光／攝影)

近年最有感的第3號颱風「凱米」24日上午增強為強烈颱風，預估25日凌晨從宜蘭、花蓮交界一帶登陸，再從桃竹苗一帶出海，最快上午10時暴風圈脫離台灣本島；24日宜蘭、花蓮、台中等地24小時累積雨量逾500毫米，達到超大豪雨等級。

凱米颱風24日由中颱轉強颱，預計25日上午暴風圈才脫離台灣本島；凱米帶來強風豪雨，截至昨晚9時，造成2死201人受傷，全台停電一度多達34萬5457戶，台電人員漏夜搶修，至24日晚尚有5萬3396戶待修復，多集中於高雄市、台南市、南投縣。

凱米是近8年來第一個登陸台灣的強颱，上一個侵台的強颱為2016年的尼伯特颱風。

氣象署統計，從24日凌晨至晚間9時30分，凱米颱風帶來降雨主要集中東北部及北部山區、南部地區。氣象署預報員謝佩芸表示，宜蘭縣太平山累積雨量達977毫米居冠、花蓮縣和平林道602.5毫米次之；綠島出現15級強陣風，花蓮市區、蘇澳、恆春半島牡丹鄉14級，澎湖也出現10至11級強風。

中央災害應變中心統計，截至24日晚9時，全台因風災共發生1798件路樹倒塌，造成不少汽機車受損，高雄市鳳山區1名盧姓婦人騎機車遭傾倒的路樹壓死，成為全台首位風災死亡案例。

此外，凱米風勢強勁造成各地多處路樹傾倒，至少發生三起路樹壓到路過的機車，造成一死兩傷；花蓮中興路發生女兒牆掉落砸中一輛轎車，造成母子重傷，送醫後母死，子未脫離險境，新北市三峽區五寮里長王金生操作挖土機清理落石時不慎翻覆，被挖土機壓傷，送醫不治。

花蓮市馬姓男子昨駕車載45歲妻子與7歲兒子到超商，車停超商門口，一旁五樓公寓頂樓鐵皮疑被強風掀翻滾到女兒牆旁，女兒牆隨即翻倒墜落，砸中馬男轎車的後半部，坐在後座的妻兒慘遭擊中，馬妻當場無呼吸心跳，兒子頭部重創昏迷，現場可怕影片在網路瘋傳。

凱米颱風路徑 資料來源／中央氣象署
凱米颱風路徑 資料來源／中央氣象署
花蓮市馬姓男子一家三口將車子停在中興路邊，卻遭掉落的女兒牆砸中，坐在後座的馬妻不...
花蓮市馬姓男子一家三口將車子停在中興路邊，卻遭掉落的女兒牆砸中，坐在後座的馬妻不治，七歲兒子尚在搶救。(記者王燕華／翻攝)

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