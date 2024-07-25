科學園區新設實中 成招生黑馬

屏科實中今年首次招生就開紅盤，免試入學八十個名額滿招，其中七十六人將屏科實中列第一志願。圖為屏科實中高中部新生報到說明會。圖／屏科實中提供【作者：黃瑜萱，日期：2024-07-25，數位典藏序號：20240724231227220】

科學園區設立的實驗中學深獲家長青睞，老字號竹科、中科、南科實中招生多年，少子化下仍供不應求，新設立的嘉科實中、屏科實中，今年首次招生也成為黑馬，雙雙額滿。教育界人士觀察，新興的科學園區實中已成招生的新勢力，除在地方掀起教育競爭，將來恐怕擠破頭還不一定進得去。

嘉義區今年新設嘉科實中，高一新生92個名額額滿，逾九成的入學學生將嘉科實中填為第一志願；屏科實中高中部招收3班也額滿，且是屏東縣18所招生的高中職當中，唯二額滿的學校之一。

嘉科實中首次招生，在台積電 及科學園區光環加持下，招生說明會吸引上百名家長參加，雖然新校舍尚未落成，須先借用嘉義大學新民校區，但不減學生選填意願。校長林怡慧說，招收92名學生，免試入學75人報到，其中有70人填第一志願，占九成以上；5A以上共10多人，占2成以上，92人都確定就讀，成為嘉義縣新的第一志願。

屏東新設的屏科實驗中學，從幼兒園到高中部，今年首次招生。屏科實中指出，高中部招收3班，免試入學有80個名額滿招，其中76人將屏科實中列第一志願，52人來自屏東市的明星國中，另有2人跨區就讀，園區生獨招10人。

屏科實中表示，新學校受家長學生青睞，責任重大，以往屏東學生跨區到高雄就讀，屏科實中給在地優秀學生另一個選擇，盼能留縣升學 。

林怡慧說，嘉科實中是國科會所屬國立學校，鄰近故宮南院、亞洲AI 無人機園區，已與鄰近機構及大學簽署教育合作備忘錄，將連結嘉義科學園區產業、長庚醫院及故宮南院等資源，開辦半導體新興科技、智慧醫療、AI大數據分析、人文美學等特色課程，吸引雲嘉南地區學生就讀。

補教業者透露，嘉科實中從幼兒園到高中學制完整，又與鄰近機關簽署合作協議，教育資源豐富，有潛力成為嘉縣第一志願，這類學校將成未來招生新勢力；由於招生對象限定八成需是園區生，推測應對原本學區學校影響不大，反倒是學生若不符合園區生資格，要拚2成入學名額有難度，擠破頭還不一定能進去。