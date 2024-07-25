我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

科學園區新設實中 成招生黑馬

記者黃于凡、魯永明、劉星君、巫鴻瑋、陳秋雲、周宗禎／綜合25日電
屏科實中今年首次招生就開紅盤，免試入學八十個名額滿招，其中七十六人將屏科實中列第一志願。圖為屏科實中高中部新生報到說明會。圖／屏科實中提供【作者：黃瑜萱，日期：2024-07-25，數位典藏序號：20240724231227220】
屏科實中今年首次招生就開紅盤，免試入學八十個名額滿招，其中七十六人將屏科實中列第一志願。圖為屏科實中高中部新生報到說明會。圖／屏科實中提供【作者：黃瑜萱，日期：2024-07-25，數位典藏序號：20240724231227220】

科學園區設立的實驗中學深獲家長青睞，老字號竹科、中科、南科實中招生多年，少子化下仍供不應求，新設立的嘉科實中、屏科實中，今年首次招生也成為黑馬，雙雙額滿。教育界人士觀察，新興的科學園區實中已成招生的新勢力，除在地方掀起教育競爭，將來恐怕擠破頭還不一定進得去。

嘉義區今年新設嘉科實中，高一新生92個名額額滿，逾九成的入學學生將嘉科實中填為第一志願；屏科實中高中部招收3班也額滿，且是屏東縣18所招生的高中職當中，唯二額滿的學校之一。

嘉科實中首次招生，在台積電及科學園區光環加持下，招生說明會吸引上百名家長參加，雖然新校舍尚未落成，須先借用嘉義大學新民校區，但不減學生選填意願。校長林怡慧說，招收92名學生，免試入學75人報到，其中有70人填第一志願，占九成以上；5A以上共10多人，占2成以上，92人都確定就讀，成為嘉義縣新的第一志願。

屏東新設的屏科實驗中學，從幼兒園到高中部，今年首次招生。屏科實中指出，高中部招收3班，免試入學有80個名額滿招，其中76人將屏科實中列第一志願，52人來自屏東市的明星國中，另有2人跨區就讀，園區生獨招10人。

屏科實中表示，新學校受家長學生青睞，責任重大，以往屏東學生跨區到高雄就讀，屏科實中給在地優秀學生另一個選擇，盼能留縣升學

林怡慧說，嘉科實中是國科會所屬國立學校，鄰近故宮南院、亞洲AI無人機園區，已與鄰近機構及大學簽署教育合作備忘錄，將連結嘉義科學園區產業、長庚醫院及故宮南院等資源，開辦半導體新興科技、智慧醫療、AI大數據分析、人文美學等特色課程，吸引雲嘉南地區學生就讀。

補教業者透露，嘉科實中從幼兒園到高中學制完整，又與鄰近機關簽署合作協議，教育資源豐富，有潛力成為嘉縣第一志願，這類學校將成未來招生新勢力；由於招生對象限定八成需是園區生，推測應對原本學區學校影響不大，反倒是學生若不符合園區生資格，要拚2成入學名額有難度，擠破頭還不一定能進去。

AI 升學 台積電

上一則

黑白集╱陳時中錯得離譜！

下一則

環球晶商業機密被竊 駭客揚言公開

延伸閱讀

巴黎奧運桌球設裁判發球器 選手喊新奇

巴黎奧運桌球設裁判發球器 選手喊新奇
聖荷西大型醫院計畫開始公眾審查 將提供419個重症病床

聖荷西大型醫院計畫開始公眾審查 將提供419個重症病床
台灣財政部招商大會 號召民間參與公共建設 釋40億美元商機

台灣財政部招商大會 號召民間參與公共建設 釋40億美元商機
文化奧運 台電子花車舞台、辦桌紅色塑膠椅前進巴黎

文化奧運 台電子花車舞台、辦桌紅色塑膠椅前進巴黎

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入