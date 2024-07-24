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亞太醫院專科排名為何台灣兒科表現最佳 專家分析優劣勢

記者賴昀岫／台北即時報導
專家建議孩童盡快接種疫苗，校園防疫措施就可以不必過於嚴格。(聯合報系資料照片)
專家建議孩童盡快接種疫苗，校園防疫措施就可以不必過於嚴格。(聯合報系資料照片)

美國「新聞周刊（Newsweek）」近期公布亞太醫院專科排名，台灣在九大科別中，排名最佳的為兒科，是排名第16的台大兒童醫院，專家認為「預期當中，也是不錯的一件事」，且台灣在小兒心臟科、感染科、風濕免疫等領域都有很強的國際競爭力，但30歲以下兒科醫師面臨斷層，補足人力是一大重點。

台灣大學醫學院小兒科特聘教授黃立民說，我們的兒科發展已經很多年，到目前為止，尤其是台大醫院在各次專科人手都很充足，而且都是非常有經驗的主治醫師，所以我們在科技發展、醫療服務等領域都跟得上國際腳步，加上亞洲兒科強的較少，「我們排名前面是預期當中，也是不錯的一件事」。

可是這些人現在都是50至60歲左右，黃立民話鋒一轉道，後面都沒有人了，現在30至40歲已經是一個大斷層了，30歲以下更慘、人更少，「現在反映的是舊日時光」，對於10年、20年後的狀況覺得憂心忡忡，但也沒辦法、時代就是這樣在走。

台灣兒科醫學在小兒心臟科、小兒感染科、小兒風濕免疫等領域，都有很強的國際競爭力，其他如神經科、血液腫瘤、遺傳學等科別，也都能跟得上國際腳步，除少數如遺傳科目前人還不是太多，其他的科別目前的人力、素質與產出的教學研究及成果等，在亞洲區都算是非常領先，這段時間確實兒科醫學發展還不錯，但後續傳承的確較令人憂心。

遺傳學在小兒科領域中屬於相對冷門的科別，黃立民說，這個科別的人不多，主要是因為一開始走的人就很少，其中一個原因是因為，容易沒有成就感，因為發現一個疾病卻沒辦法治療，但現在技術進步，如黏多醣症，出現酵素替代療法；小兒血液科投入的人也相對少，雖然白血病、淋巴瘤等，都是重要的疾病，但畢竟是癌症科別，壓力會很大。

小兒科有分英國路線和美國路線，前者對於小兒科醫師的要求是「全能」、什麼小兒科疾病都要看；後者則認為要有專精的領域，台灣的發展偏向美國路線，對於小兒科未來的發展，認為還是要先把整個小兒科的人力補足，才有辦法顧及次專科發展。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、小兒科教授黃高彬指出，兒科發展表現佳，主要的原因如：現在孩子生得少，父母相當重視，進而對於疫苗有較高接受度，即便是費用相對高的自費疫苗，如腦膜炎疫苗、腸病毒71型疫苗，以及先前尚未列入公費時的肺炎鏈球菌疫苗等，因為做好預防，進而能防止重症發生；台灣的健保制度，能涵蓋大部分的小兒醫療，也是優勢之一。

針對政府對兒科醫師祭出的獎勵，黃立民認為成效不彰，把錢給看「重難罕」的，但這群人大概只佔10%，但有90%左右疾病相對沒那麼嚴重，代表醫師有9成時間花在「非重難罕」科別，卻沒有得到加給，只有進這個行業、到那些很難的次專科薪水才會高，認為還是要將行業平均薪水提高才有用。

黃高彬點出，隨著醫學系學制改變等制度因素，升上主治醫師可能都30多歲，體力是一大挑戰，加上少子化因素，孩子只要半夜發燒、拉肚子等症狀，父母甚至是祖父母等照顧者，都會緊張得一直找醫師，醫師很難好好休息，所以即便有1萬元的加給，或許寧可多休息；在醫療處置方面，兒童和成人也有不同，以打針為例，小朋友因為血管細，又容易動來動去，處理上就會比較複雜，症狀表述方面，患者與照顧者的描述，也可能沒那麼精確，往往需要仰賴醫師本身的經驗判斷。

疫苗 癌症 健保

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