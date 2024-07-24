台名店陳耀訓蛋黃酥颱風天「未取貨視同放棄」網友邊罵邊求讓

陳耀訓·麵包埠颱風天正常營運，蛋黃酥限時領取，罔顧消費者安全，網友炸鍋。(摘自臉書粉絲頁)

全台灣最難搶的蛋黃酥、號稱「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓，須得用上演唱會系統預約，依舊開賣即秒殺。官方粉絲頁發文指出，7月24、25日正常營業提供取貨服務，網友炸鍋，取貨日碰上颱風天，還不得取消或更改訂單，「出了人命誰負責」，「店家沒有plan B， 希望去取貨的人平安到家」。雖然罵聲不斷，但也有不少求轉讓留言。事件延燒至今，店家未見回覆，記者去電也未有進一步回應。

陳耀訓·麵包埠在臉書 留言，「大家關心紅土蛋黃酥取貨事宜。陳耀訓・麵包埠將正常營業，提供取貨服務，現場也會販售麵包。若考量安全因素，無法當日來取貨，我們會將商品常溫保留至隔天（僅至16:00）。由於QR碼隔日已經無法使用，需提供完整訂單編號、訂購者姓名、訂購者電話作為核對。」最後還強調：7月24、25日正常營業提供取貨服務。

對此，消保官指出，因颱風無法如期前往取貨，既屬不可歸責於消費者情形，建議業者可彈性提供代為保管蛋黃酥方案，不宜自訂「若隔日仍未取貨，視同放棄」。

網友對此作法也一面倒，認為店家擺高姿態，不顧人命，「真的好吃到值得用生命去賭嗎？」也有網友提問，「蛋黃酥只有兩天取貨，第三天轉麵包金。請問第三天蛋黃酥是會釋出販售或是由你們銷毀？還是說第三天也能選擇領蛋黃酥不轉麵包金呢？我看常溫可以保存五天，卻只能提供兩天取貨是否不太合理？」但店家始終未出面回應。

有趣的是，雖然罵聲連連，但也有不少網友表示住在附近，接受轉讓。