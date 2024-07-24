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美媒奧運預測中華隊1金2銅 拳擊女將黃筱雯被看好

記者陳宛晶／綜合24日電

巴黎奧運依照慣例由足球打頭陣，今晚九點為賽程揭開序幕，美國「運動畫刊」逐一預測329項賽事獎牌得主，預估中華代表團一金二銅入袋，唯一被看好摘金的台灣健兒是拳擊女將黃筱雯。

中華代表團上屆在東京奧運大豐收，疫情侵擾的特殊時光背景下，帶回二金四銀六銅、合計12面獎牌；本屆共有60名選手出戰16項比賽項目，運動畫刊預測我國獎牌落點，包括黃筱雯拳擊女子54公斤級金牌、羅嘉翎跆拳道女子57公斤級銅牌、射箭混合團體銅牌，總共三面獎牌。

黃筱雯上屆奪銅，已為我國拳擊史寫下新頁，今年這張奧運門票來得曲折，去年9月杭州亞運、今年3月世界區第一次資格賽相繼失利，直到5月第二次資格賽才拿到入場券，但她認為這並非壞事，反而讓自己一直維持在比賽狀態。運動畫刊看好她一舉奪金，也特別提到奧運史上還不曾出現台灣拳手奪金紀錄。

羅嘉翎上屆就是銅牌得主，被看好本屆再拿一銅，預測金牌則是匈牙利選手瑪頓、銀牌中國大陸駱宗詩。較令人意外的是，肩負我國本屆第一牌、甚至第一金希望的楊勇緯，賽程27日就起跑，在這份預測四強榜上無名，不被看好翻版上屆銀牌劇情。

巴黎奧運 杭州亞運 足球

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