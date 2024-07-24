我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

大漢學院停辦 教部私校諮詢會通過 工會質疑無正當性

記者張博瑞、王思慧／綜合24日電
教育部私校諮詢會昨審查大漢技術學院停辦一案。高教工會及大漢師生前往教育部陳情，呼籲嚴格審視並退回大漢的停辦計畫。記者邱德祥／攝影【作者：邱德祥，日期：2024-07-24，數位典藏序號：20240723123919339】
教育部私校諮詢會昨審查大漢技術學院停辦一案。高教工會及大漢師生前往教育部陳情，呼籲嚴格審視並退回大漢的停辦計畫。記者邱德祥／攝影【作者：邱德祥，日期：2024-07-24，數位典藏序號：20240723123919339】

不敵少子女化影響，私立大漢技術學院今年2月宣布停招，教育部昨召開私立學校諮詢會，該案以絕對多數通過，初步同意停大漢學院將於113學年停招、114學年停辦的計畫，但最終仍要由教育部核定。不過台灣高等教育產業工會質疑，大漢財務正常，也未被教育部列為專案輔導學校，停辦並無正當性。

校方說，昨僅審查停辦計畫，未來還要等審議會審議通過後，才確定停辦，行政流程皆遵循中央規定，會確保教職員工與學生的權益，目前尚未收到正式許可停辦公文。教育部則說，私校諮詢會僅提供建議，並作為審查依據，後續將提「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議。

大漢學院稱少子女化辦學困難，以私校法第70條第1項第1款「辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理」為由，申請停辦。

高教工會執行秘書張志綸質疑，大漢學院校務基金尚有台幣8000萬元、財務正常，也未被教育部列為專案輔導學校，董事會引用該法並無正當性，更質疑董事會想依照私校改退場，除了想規避停招後應重組董事會，賸餘財產歸屬退場基金、中央機關、公立學校或地方政府等退場條例，更看準私校法允許學校在停辦後，董事會仍握有校產，且可改辦其他事業牟利。

高教工會大漢分部召集人陳建宏表示，停辦計畫事關大漢全體師生，師生卻無從參與，甚至無法得知停辦計畫詳細內容，此案程序有嚴重瑕疵，教育部應予以退回。

大漢技術學院主秘邱天佑表示，大漢學生數從108年10月的1044人，到112年10月僅剩551人，今年7月畢業生離校後，更只剩下三個系、約280名在校生，因此根據私校法規定，提出停辦計畫，合乎教育部停辦規範。

教育部 公立學校

上一則

教科書級防災應變 盧秀燕快閃美西7小時返台

下一則

兩岸緊張 雙城論壇最快8月辦 已敲定分3論壇簽2項MOU

延伸閱讀

空服員罷工17天 長榮航求償失敗

空服員罷工17天 長榮航求償失敗
羅智強批賴清德不提中華民國 窮得只剩意識形態

羅智強批賴清德不提中華民國 窮得只剩意識形態
南加迪士尼員工合約談不攏 授權罷工

南加迪士尼員工合約談不攏 授權罷工
迪士尼員工投票授權罷工 為工會談判添籌碼

迪士尼員工投票授權罷工 為工會談判添籌碼

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
文化大學社科院講座教授楊永明。(聯合報系資料照片)

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

2024-07-17 00:20
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42
國民黨立委馬文君。（圖／立委馬文君提供）

川普要台灣付保護費 藍委：估吃掉台灣一半歲入

2024-07-20 04:03

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選