空服員罷工17天 長榮航求償失敗

桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工17天落幕。(本報資料照片)

桃園市空服員職業工會2019年發起長榮 航空空服員罷工 ，長達17天落幕，長榮航空向工會、12名工會幹部及成員提出非法罷工損害賠償訴訟，求償3400萬元台幣(新台幣，下同，約103萬美元)，台北地方法院判長榮航空敗訴。長榮航空上訴，台灣高等法院認定罷工行動未違法，23日判上訴駁回；可上訴。

高院 認為，罷工經工會會員投票，經過半數會員同意，罷工的主體及程序均合法，工會雖招收桃園市以外的長榮空服員為會員，但就算扣除，對罷工的投票結果也無任何影響。高院指出，工會於調解時提出增設勞工董事訴求，經調解而不成立，未違反勞資爭議處理法規定，也沒違反誠信原則；有關設置勞工董事、限制外籍組員服勤人數條款，屬勞資爭議處理法的「勞動條件」。

高院認定，罷工非強暴、脅迫、妨礙長榮航空員工行使權利，無妨害員工進出公司，設置罷工糾察線也不是以損害長榮航空為主要目的，未犧牲長榮航空利益以圖利空服員工會，依勞資爭議處理法規定，長榮航空求償無據，駁回上訴。

桃園市空服員職業工會是在2019年提出外站津貼費等8項訴求，和長榮航空三度協商破局，同年6月20日下午4時宣布罷工，並於桃園南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線，園區內約超過1000名員工無法正常上下班。

罷工次日，長榮航空委任律師提告，認為工會違法罷工，嚴重影響公司營收、聲譽、財產損失，以公司一天損失營業收入為請求基礎，以尼莎颱風期間全面停飛損害為依據請求，一天損失3400萬元，請求工會、工會理事長、全體理監事共12人連帶賠償。